Una competizione serrata come sarà quasi certamente quella del 2027 per il rinnovo del Parlamento italiano, il ruolo degli indecisi e degli astensionisti si rivelerà determinante. Lo spiega Pagnoncelli, che ne ha scritto in due interessantissimi interventi sul Corriere della Sera. Ma è tutta la saggistica in materia di elezioni che fa rilevare l’importanza di questo segmento di elettori che decidono di stare «un po’ fuori, un po’ dentro» il processo decisionale.
Noi crediamo che si debba partire in primo luogo da categorie politologiche classiche, come quelle di Hirschman, che già nel 1970 delineava il comportamento degli elettori distinguendo fra exit (la defezione, l’astensione), voice (la protesta, che si può esprimere con il voto ad alcuni partiti o con l’astensione) e loyalty (il sostegno). Si può ragionevolmente affermare, studiando lo storico dell’affluenza nell’ultimo decennio, che la partecipazione non supera praticamente mai il 70% degli aventi diritto; perciò, circa quindici dei cinquanta milioni di elettori italiani sono già su posizioni di exit (una parte anche per motivi personali o di salute, perchè almeno il 10% del corpo elettorale non votava neanche nei tempi di maggior partecipazione della Prima repubblica). Da quel 70% come «raccolta» massima in un’elezione molto partecipata (nel 2022 votò il 63% contro il 73% del 2018) si può però scendere fino al 50% circa delle europee 2024, segno che l’area della loyalty, cioè di chi va a votare comunque, è ancora forse sul 40% più una quota di indecisi «intermittenti» (cioè di cittadini che talvolta votano, talaltra no). C’è dunque un 25-30% di probabile orientamento voice, cioè di protesta.
Questa si può esprimere andando alle urne (dal 1996 in poi è stata sempre punita la coalizione di governo uscente) o accrescendo le fila dell’astensione. Un’astensione che però può essere solo in parte di pura rabbia, rifiuto e protesta, ma in parte è fatta di disillusione e, ancora, è fatta di scarso interesse per la politica. Non è un caso che, secondo Pagnoncelli, i potenziali astensionisti sono «di condizione economica bassa e medio bassa»: in totale, il 42,5% degli italiani che costituiscono il 56,7% di chi forse non voterà.
In pratica, chi si sente marginalizzato (questo vale un po’ di più al Sud, che storicamente ha un’affluenza più bassa rispetto al Centronord) percepisce che la politica non ha nulla di concreto da offrire, se non promesse, che nulla cambia se vince un polo o l’altro, che nessun partito rappresenta questa fascia di elettori.
Un discorso analogo si può fare per gli indecisi, che però si devono dividere in due gruppi: nel primo ci sono gli incerti se votare un partito di un polo (quindi più propensi a considerare di andare alle urne) e in minima parte gli indecisi fra i due poli; nel secondo, invece, si è indecisi se votare o meno.
Inoltre, come ci ricorda Pagnoncelli nel suo studio, confermando decenni di rilevazioni, la quota di persone che decidono se o chi votare il giorno delle elezioni è del 17%. Milioni di persone che, se venissero intervistate il sabato preelettorale, in buona fede non saprebbero dire se votare ed eventualmente per quale partito. Secondo l’Ipsos, inoltre, i più incerti sono i pentastellati e chi ha scelto i partiti maggiori. La Ghisleri, sulla Stampa, ha aggiunto che, secondo un suo studio, se a vincere le primarie non fosse Conte, il 48,5% dei Cinquestelle potrebbe non votare per il «campo largo», mentre l’attribuzione della qualifica di candidato premier della coalizione a un candidato distante da quello scelto alle primarie farebbe vacillare il consenso di appena il 5,6% degli elettori di Avs, dell’11,3% del Pd (ma del 31,6% di Italia viva: qui, evidentemente, l’ipotesi è che vinca Conte, che è agli antipodi di Renzi).
In sintesi, un’elezione politica si decide con i voti espressi, con quelli non espressi e con quelli dell’ultimo minuto. Le motivazioni delle scelte sono svariate, ma certo il clima di disillusione verso la politica e la classe dirigente e la mancanza (pur in presenza di una vasta offerta partitica, dall’estrema sinistra all’estrema destra) di partiti considerati credibili per esprimere la propria voice sono tutti elementi che faranno pendere la bilancia da una delle due parti (sempre che non si finisca senza l’attribuzione del premio di maggioranza, il che complicherebbe ancor di più il quadro generale dell’esito). Ecco perché i poli e i partiti puntano sulla fidelizzazione del proprio elettorato. Il ragionamento, in parole molto povere, è: meglio pochi ma buoni, purché i nostri vadano tutti alle urne.