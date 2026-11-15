Il vento è cambiato ma la sinistra ancora no

Mentre nelle democrazie del vecchio continente i progressisti annaspano, l’Italia offre uno scenario in controtendenza: i sondaggi mostrano un centrosinistra competitivo, addirittura in vantaggio sul centrodestra. Questo dato genera un comprensibile orgoglio nei dirigenti del «campo largo». Orgoglio che si sta tramutando in fiducia nella possibilità di sloggiare Giorgia Meloni da Palazzo Chigi, ancor più dopo il clamoroso successo registrato dai democratici americani nelle elezioni di midterm.
Sarebbe questa la prova che finalmente il vento è tornato a soffiare prepotentemente nelle vele della sinistra occidentale, sospinto dall’infuriare dell’inflazione che erode il tenore di vita dei cittadini. Ma basta guardare ai tormenti di cui soffre «l’alleanza progressista» per rendersi conto che sotto la superficie c’è un rimosso che la scuote nel profondo.
È il rimosso di cui soffre la sinistra occidentale almeno a partire dagli anni Novanta: precisamente dal momento in cui, dopo il crollo dell’utopia novecentesca del comunismo, essa pensò di aver trovato con Bill Clinton e Tony Blair la rotta giusta per solcare le acque di un mondo globalizzato. Si illuse allora di poter mettere sotto controllo questa nuova stagione del capitalismo. Finì invece col sottomettersi alle sue regole. Si era infilata in un vicolo cieco. Non c’era più alcuna età dell’oro cui fare ritorno.
A dire il vero, le premesse della crisi della sinistra si possono far risalire già agli anni Sessanta, quando il comunismo cominciò a perdere la propria spinta propulsiva. Fu allora che pensò di cambiare rotta, facendo propria la causa dei diritti civili. L’avvento della società dei consumi, col suo individualismo trionfante, portava con sé la perdita della stessa idea di bene collettivo che aveva da sempre sostenuto la sua ideologia. La sinistra vedeva così frantumarsi non solo la sua storica base sociale – la classe operaia –, ma anche l’architettura della tradizione socialista. Il mondo, incamminato sulla strada della globalizzazione, rese illusoria l’idea di un governo nazionale del mercato, cui si era accompagnata la grande conquista del welfare, risultata vincente negli anni del miracolo economico.
Questo è solo un piccolo spaccato di ciò che ogni giorno, nel nostro Paese, avviene fra i lavoratori della logistica, fra i corrieri che fanno consegne. È semplicemente assurdo e inaccettabile. Questa non è l’Italia della Costituzione. Queste sono le persone per cui cambieremo tutto.— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 5, 2026
Alla prova dei fatti, l’idea di abbracciare la causa dei diritti individuali s’è rivelata una vera trappola. Come avrebbe potuto la sinistra appellarsi in futuro ad una base sociale solidale, quando gli elettori erano stati considerati degli atomi proprio dalle politiche progressiste? Come avrebbe potuto portare avanti un’idea di bene comune in un mondo parcellizzato da un individualismo esasperato? E come governare un mercato che sfugge agli Stati nazionali senza scivolare nel sovranismo?
È per l’incapacità di rispondere a questi interrogativi che il progressismo, nato per difendere i deboli, raccoglie oggi il suo consenso soprattutto tra i forti: ceti urbani e benestanti che non necessitano di protezioni pubbliche. Le classi svantaggiate si sono rivolte altrove, dando linfa a una nuova destra sovranista e, in alternativa, a una nuova sinistra populista: queste, sì, capaci di offrire riparo attraverso comunità solidali e identitarie, fatta salva la difficoltà della sua realizzazione. La storica frattura della sinistra tra moderati e massimalisti si è in tal modo arricchita di una faglia insidiosa: quella tra individualisti cosmopoliti e comunitari locali. È in questo scenario che si inquadrano le difficoltà odierne dell’opposizione italiana.
Il Pd sconta la crisi globale del progressismo, diviso tra riformismo istituzionale e spinte radicali, tra difesa ad oltranza di un welfare ormai insostenibile e sottovalutazione della sfida della crescita, tra salvaguardia di un’egemonia periclitante e un’arrendevolezza autolesionista nei confronti degli alleati.
Paradossalmente è invece il M5s, pur riconfigurato dal trasformismo di Giuseppe Conte, ad intercettare meglio lo spirito del tempo. Con le sue posizioni contrassegnate dal rifiuto a mantenere un impegno civile oneroso in politica estera, per poter essere generoso nella politica interna appare più contemporaneo di Elly Schlein nel parlare ai ceti disagiati. È per questo che, malgrado abbia numeri inferiori rispetto al Nazareno, resta un concorrente temibile per la segretaria del Pd e un antagonista insidioso per Giorgia Meloni, nonché un nodo irrisolto per il futuro dell'alternativa di governo.