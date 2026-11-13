Prima l'unità, poi le primarie per una nuova stagione ulivista

Si è a lungo discusso in questa fase di consultazioni primarie ai fini della individuazione dell’esponente sul quale puntare nella prossima competizione con Giorgia Meloni. Le motivazioni a favore o contro l’adozione di tale strumento sono state squadernate con nettezza sia in termini di principio che di opportunità. Personalmente, attraverso un appello, ho manifestato, unitamente ad una folta schiera di studiosi, la mia contrarietà al ricorso alle primarie, sostenendo la necessità prioritaria della costruzione di un programma comune attraverso un dialogo tra partiti e società civile.
Le primarie metterebbero a rischio l’unità della coalizione, dividendo tra loro le forze oggi all’opposizione, spostando il confronto dai programmi ai diversi candidati. Ne deriverebbero un’ulteriore personalizzazione e spettacolarizzazione della politica, tipiche della «democrazia del pubblico», con conseguente accentuazione del fenomeno leaderistico e rafforzamento delle tendenze plebiscitarie. Senza contare che, una volta celebrate, si correrebbe il rischio di vedere allontanare i sostenitori dell’esponente sconfitto con una inevitabile crescita dell’astensionismo.
Queste in sostanza le motivazioni a sostegno di una contrarietà retta pure su di una ulteriore considerazione: il fatto cioè che, seppure indirettamente, si sarebbe seguita la linea della legge elettorale proposta e poi approvata dalla maggioranza Meloni che prevede l’indicazione del premier da parte di ciascuna coalizione, in tal modo vincolando il potere del Presidente della Repubblica: una sorta di mascheratura dell’obiettivo perseguito con la mancata riforma costituzionale del premierato assoluto.
Non sono mancate naturalmente obiezioni a questo impianto, sostenute con argomenti certamente non peregrini, se pure a mio avviso assai discutibili: il protagonismo dei cittadini che partecipano direttamente alla scelta del candidato e la conseguente legittimazione democratica della sua leadership, nonché la possibilità di mettere a confronto programmi e proposte, non riservati esclusivamente ai vertici dei partiti, ma mobilitando elettori e simpatizzanti.
Ma tant’è: le primarie, a meno di un pronunciamento della Corte di incostituzionalità della norma che nello «Stabilicum» prevede l’indicazione del candidato premier, si terranno certamente. La questione ora, dunque, è come renderle una positiva opportunità e non un appuntamento lacerante. In proposito vale richiamare alcune condizioni.
Ma ci rendiamo conto? https://t.co/EqPsa9hw1Z— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 11, 2026
A partire dalla definizione di un quadro di regole comportamentali, accompagnate da una carta di valori condivisa e impegnativa davanti al Paese per le due o più candidature a confronto. Insomma l’unità come premessa e non solo come promessa, comunque da mantenere. In secondo luogo un «campo largo» il più possibile aperto e inclusivo, in modo da rendere visibile e credibile il perimetro cui si fa riferimento. Esso dovrà essere disegnato senza preclusioni o ostracismi di sorta: lo sguardo rivolto al futuro e non fissato sulle tensioni del passato più o meno recente. Ciò vale in particolar modo per alcune componenti, a cominciare dai 5 Stelle e da Italia Viva, che dovrebbero sentirsi impegnati ad una deposizione dei contrasti, ad abbandonare particolarismi e ad assumere una postura unitaria in vista di una sintesi.
Ma vale pure per il Pd. Non tanto in relazione con i suoi alleati – Schlein non è mai venuta meno alla propria «testarda volontà unitiva» –, ma soprattutto al proprio interno, dove perennemente si produce una dialettica divaricante tra maggioranza e riformisti. Non si tratta di perorare unanimismi che producono appiattimento, ma di assumere un costume che disponga tutti, dopo che ci si è confrontati in modo trasparente, a sostenere la linea con il più alto grado di consensi verificatosi nelle sedi deputate.
A maggior ragione i vari soggetti del protagonismo civico, peraltro consono allo spirito delle primarie, dovrebbero costituire un valore aggiunto in termini di unità, proprio perché rivendicano di essere esenti dai vizi dei partiti e si presentano come un’avanguardia del cambiamento interessata al vantaggio generale e non al proprio tornaconto. A costo di apparire un inguaribile nostalgico dico che, pur in una situazione del tutto diversa, va rilanciata la passione ulivista e rivitalizzato il clima di relazioni che l’ha connotata.