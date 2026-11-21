L’indagine della Procura di Roma sulla possibile natura neofascista di Futuro nazionale e sull’eventuale violazione della legge Scelba del 1952 (645/52, «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione») non è soltanto un episodio giudiziario. L’articolo 3 della legge dice che se «con sentenza» è accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, «il Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione e movimento»; lo si può fare, in casi di necessità e urgenza, persino con decreto-legge. In parole povere, non succederà nulla per tanto tempo.
Ci sono tre scenari: archiviazione o assoluzione da eventuali imputazioni; sentenza di condanna (che richiede un lungo iter, più ricorsi); scioglimento per motivi di ordine pubblico (ma, oggettivamente, Futuro nazionale non è un’organizzazione terroristica che progetta colpi di Stato e che va sciolta in cinque minuti). Quindi, il problema è tutto politico, perché se si continuerà a parlare di questa storia si finirà tranquillamente nella prossima legislatura.
I precedenti sono chiari: nel 1973, il Msi non fu sciolto; invece, Ordine nuovo (1973), Avanguardia nazionale (1976) e il Fronte nazionale di Franco Freda furono sciolti dopo sentenze di condanna, con atti del governo. Va detto che ci sembra del tutto irrilevante – almeno nel breve-medio periodo – il successo o meno dell’iniziativa della Procura di Roma e l’eventuale processo. Sul piano politico, invece, è un doppio macigno sulla strada delle elezioni.
In primo luogo, perché spesso i leader che – nella lunga storia giudiziaria della Seconda Repubblica – hanno avuto a che fare con vicende che investivano la propria persona o il partito hanno tratto persino vantaggio da questo tipo di controversie. La «vittima» – che sia reale o apparente – attrae sempre il sostegno di chi si sente più vicino al partito e di chi crede a una persecuzione giudiziaria. Si ripete spesso, inoltre, che è meglio sconfiggere un avversario nelle urne, invece che in tribunale.
Ma il punto è che Futuro nazionale, indipendentemente da qualcosa che è ancora non ben delineato neanche come imputazione, dovrebbe per ipotesi essere sciolto (se il processo fosse rapidissimo e si concludesse con una condanna) da questo governo, cioè dalla Meloni che poi si dovrebbe presentare alle elezioni politiche chiedendo agli elettori di Vannacci di votare per uno dei partiti che oggi sostengono l’Esecutivo. Un paradosso: ti sciolgo il partito e i tuoi dovrebbero votarmi.
Va dunque escluso che questa vicenda possa portare voti al destracentro e, parimenti, che ne possa sottrarre (nel caso in cui i tempi della giustizia fossero lunghi o se si arrivasse ad una rapida archiviazione) a Futuro nazionale. Per queste ragioni è immaginabile che nessuno, soprattutto a destra e nel centrodestra, guardi con favore agli eventuali sviluppi di questa vicenda; non farebbe neanche il gioco del «campo largo», che difficilmente – se si trovasse ad affrontare la questione essendo eventualmente al governo nella prossima legislatura – prenderebbe l'iniziativa di cancellare dal mondo politico il partito di Vannacci. Insomma, questa storia non serve alla politica, quindi finirà per tornare nell’ambito giudiziario nel quale non si capisce ancora bene che cosa succederà.