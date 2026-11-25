«È un ottimo momento per comprare». Sono le 9.37 del 9 aprile 2025 quando Donald Trump pubblica sul proprio social network Truth quello che a tutti gli effetti appare come un suggerimento di investimento. Meno di quattro ore dopo il presidente degli Stati Uniti annuncia la sospensione per 90 giorni di gran parte dei dazi reciproci, rivolti a Cina (che però viene inizialmente non sollevata dalle tariffe), Europa, India, Giappone e molti altri Paesi, annunciati appena una settimana prima durante l’ormai celeberrimo Liberation day del 2 aprile.
Wall Street esplode: l’S&P 500, indice azionario che misura l'andamento di 500 tra le maggiori società quotate nelle borse Usa, guadagna il 9,52%, il Nasdaq il 12,16% e il Dow Jones il 7,87%, con i mercati che in poche ore recuperano migliaia di miliardi di dollari di capitalizzazione persi dopo il 2 aprile.
Nuovi dazi
Una sequenza temporale studiata, analizzata, discussa e che ha sollevato non pochi interrogativi sul rapporto tra le decisioni della Casa Bianca e l’andamento dei mercati finanziari. E oltre un anno e mezzo dopo la questione torna di stretta attualità. Nelle ultime ore l’amministrazione americana ha annunciato l'introduzione di nuovi dazi nei confronti di 14 partner commerciali, tra cui Cina e Unione europea, e le nuovo misure hanno ovviamente già contribuito a riportare l’incertezza sui mercati internazionali. A margine, ma non troppo, c’è anche la vicenda Nvidia, con il ritorno alla guida della società di Jensen Huang.
Trump annuncia nuovi dazi su Cina, Unione Europea e altri 12 paesi https://t.co/hvMQ5aLqoF— Focus America (@FocusAmerica_it) November 25, 2026
L’incrocio tra la cronologia degli annunci tariffari e l’andamento delle principali Borse mondiali dall’insediamento di Trump restituisce in questo senso uno strumento di analisi, tecnica ma anche speculativa, poiché non soltanto gli annunci presidenziali risultano associati a frequenti oscillazioni dei listini, ma in diverse occasioni sembra delinearsi un vero e proprio ciclo: la minaccia dei dazi, la caduta delle quotazioni, l’apertura al negoziato, il rinvio delle misure e il conseguente recupero dei mercati.
Tutto ovviamente alla luce di numerose altre variabili di mercato, quali l’andamento del comparto tecnologico, le aspettative sui tassi d’interesse o le dinamiche socio-politiche globali.
Liberation day
L’episodio più emblematico rimane quello del 2 aprile 2025, il Liberation day trumpiano. L’introduzione di dazi su larga parte dei partner commerciali americani innesca in questo caso una delle più violente ondate di vendite degli ultimi anni. Il 3 aprile l’S&P 500 perde il 4,84% e il Nasdaq il 5,97%. Il giorno successivo, dopo la risposta commerciale della Cina, l’indice delle principali società americane cede un ulteriore 5,97%. Il contagio raggiunge rapidamente Europa e Asia: il 7 aprile Hong Kong lascia sul terreno il 13,22%, Tokyo il 7,83% e Francoforte il 4,13%. In meno di una settimana l’S&P 500 perde il 12,14%.
Poi arriva la sospensione dei dazi e il mercato cambia improvvisamente direzione e il rimbalzo americano si trasferisce sulle piazze internazionali: Tokyo guadagna oltre il 9%, Francoforte il 4,53%, con la politica commerciale americana che dimostra di poter modificare, nell’arco di poche ore, le valutazioni delle imprese di tutto il mondo, gettando ombre sulla volontà speculativa dello stesso Trump, della sua famiglia e del suo più stretto entourage.
Perché la dinamica non rimane circoscritta all’aprile 2025. Il 12 maggio, in seguito alla tregua commerciale tra Washington e Pechino, l’S&P 500 sale del 3,26% e il Nasdaq del 4,35%. Il 27 maggio, dopo il rinvio dei dazi minacciati contro l’Unione europea, Wall Street guadagna il 2,05%. Nel gennaio 2026 lo schema si ripresenta con la controversia sulla Groenlandia. E molti altri casi del genere ei susseguono.
Perché colpire è anche la frequenza degli annunci. Nei primi ventidue mesi del secondo mandato di Trump sono stati individuati quasi 30 eventi significativi legati alla politica tariffaria americana. In media un evento ogni 25 giorni, con una particolare concentrazione nella primavera del 2025.
Mercati internazionali
Il dato forse più interessante riguarda però l’andamento complessivo dei mercati. Nonostante le ripetute crisi commerciali, le Borse mondiali non soltanto hanno recuperato le perdite dell’aprile 2025 ma hanno ampiamente superato i livelli precedenti all’insediamento di Trump. Tra il 17 gennaio 2025 e il 24 novembre 2026 l’Etf rappresentativo dell’indice globale Msci All Country World ha guadagnato circa il 24% in dollari. L’S&P 500 è salito del 20,1%, il Nasdaq del 20,9% e il Dow Jones del 15%. Ancora più marcati i rialzi di alcune piazze internazionali: Tokyo ha guadagnato il 52,5%, Milano il 32,7%, Londra il 23% e Francoforte quasi il 20%, mentre il mercato sudcoreano ha pressoché raddoppiato il proprio valore.
Non significa che le Borse siano cresciute solo grazie ai dazi. Gli utili societari, le aspettative sui tassi d’interesse e gli investimenti nell’intelligenza artificiale hanno contribuito alla crescita delle quotazioni, nonostante una situazione geopolitica complicata e dove anche in questo caso il ruolo degli Stati Uniti a guida Trump appaia a dir poco opaco. Tuttavia uno studio della Banca dei regolamenti internazionali attribuisce oltre il 60% del recupero azionario – ma non dell’intero rialzo – analizzato dopo lo shock dell’aprile 2025 a fattori riconducibili alla stessa politica tariffaria.
Rapporto bidirezionale
Si configura così un possibile rapporto bidirezionale tra la Casa Bianca e i mercati: se gli annunci presidenziali condizionano le quotazioni, le oscillazioni delle Borse possono a loro volta condizionare le decisioni del presidente. È il fenomeno che gli operatori finanziari definiscono Trump Put, ossia l’aspettativa che l’amministrazione intervenga per attenuare le proprie iniziative quando le conseguenze finanziarie diventano particolarmente negative.
Rimane aperto l’interrogativo più delicato: gli annunci sui dazi rappresentano anche uno strumento di manipolazione dei mercati? Dopo il messaggio del 9 aprile, alcuni senatori democratici chiesero alla Securities and exchange commission di verificare eventuali episodi di manipolazione finanziaria e insider trading, e sebbene simili illeciti siano da accertare in sede legale, quello che emerge chiaramente è rischio strutturale. In un mercato nel quale una dichiarazione presidenziale può distruggere o ricreare migliaia di miliardi di capitalizzazione, conoscere in anticipo il momento di una minaccia commerciale o della sua sospensione rappresenta un vantaggio informativo potenzialmente enorme.
Gli annunci di Trump si sono dimostrati una potente leva di condizionamento finanziario, con questa che pare essere stata utilizzata, sebbene non ci siano conferme certe, per manipolare deliberatamente le quotazioni a fini di profitto. Ecco perché mentre la Casa Bianca prepara una nuova offensiva tariffaria torna alla mente quel trumpiano «È un ottimo momento per comprare». Che suona molto ma molto più forte di un semplice consiglio.