La sfida della competizione globale si gioca sempre più sul terreno della tecnologia, tra semiconduttori, intelligenza artificiale e controllo delle filiere produttive. Una competizione che vede Stati Uniti e Cina contrapposti in modo strutturale, Taiwan al centro degli equilibri mondiali e un’Europa in affanno. Perché, come sottolinea Alessandro Aresu, «la tecnologia ha sempre una dimensione fisica, quindi anche geografica. È fatta di fabbriche, data center, cavi, materiali».
Analista geopolitico, consigliere scientifico di Limes e già del presidente del Consiglio Mario Draghi, Aresu sarà protagonista martedì 24 novembre alle 18.30 al Collegio Lucchini di Brescia della lezione «Geopolitica della tecnologia», che si inserisce nell’ambito del Festival della Pace (evento aperto al pubblico e ingresso libero fino a esaurimento posti).
Prima precisazione: cosa intende quando parliamo di geopolitica della tecnologia?
Intendo come persone, imprese e capitali si collocano nel pianeta e con quali rapporti coi loro governi. In un mondo che ha crescenti vincoli politici, è sempre più importante studiare questa relazione e considerare che la tecnologia ha sempre una dimensione fisica, quindi anche geografica. È fatta di fabbriche, data center, cavi, materiali. E la filiera più importante è l’industria dei semiconduttori, da cui dipende tutta la vita digitale.
La competizione principale è tra Stati Uniti e Cina: qual è lo stato attuale della contesa, anche alla luce delle elezioni di midterm e del rapporto tra Trump e Xi Jinping?
Penso che la competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina sia strutturale. Personalmente me ne occupo a partire dal piano Made in China 2025, che è del 2015, e in modo approfondito col mio libro «Le potenze del capitalismo politico» nel 2020. Pertanto non credo che i rapporti personali tra i leader cambino questi fattori, e soprattutto l’importanza della sicurezza nazionale e dello spionaggio e il tentativo di controllo politico della tecnologia nei rapporti Stato-imprese.
Negli Usa c’è il paradosso per cui l’AI è stata un fattore di crescita finanziario, ma i leader delle aziende sono odiati dagli americani, soprattutto dai giovani. A livello governativo, inoltre, esisteranno a mio avviso sempre due fazioni, che possiamo sinteticamente identificare con chi vuole un approccio più collaborativo con la Cina, dettato da interessi personali e dall’interdipendenza economica, e chi invece pensa che, anche in un mondo diverso, la Cina sia come l’Unione Sovietica ed esista una vera e propria guerra fredda. Le due posizioni continueranno a combattersi.
In questa equazione cosa bisogna aspettarsi su Taiwan?
Taiwan è la capitale mondiale di alcuni segmenti dell’industria dei semiconduttori e dell’assemblaggio elettronico. Col ciclo dell’intelligenza artificiale crescerà del 10%. È un posto molto importante, per ora indispensabile per tutti, e rimane una questione aperta sul piano politico, ovviamente. Nel lungo termine, per ragioni demografiche, la sua importanza è destinata però a ridursi.
Quale il ruolo dell’Europa? E dell’Italia?
Il ruolo dell’Europa e dell’Italia dipende dalla loro posizione nei fattori che abbiamo citato: le persone, le imprese e i capitali della tecnologia. Per esempio, l’Italia è un esportatore netto di talenti, è una potenza industriale significativa ma con una scarsa adozione di tecnologie digitali e bassi investimenti di capitali pubblici e privati nell’innovazione, anche se in aumento con storie di startup interessanti. L’Europa invece è arretrata nella tecnologia di questo secolo. Oltre a essere nettamente dipendente dagli States in alcuni ambiti (come il cloud), non esiste più una produzione di semiconduttori di frontiera, né chip logici né memorie, mentre l’elettronica di potenza, dove ha una buona posizione, è e sarà influenzata dalla crisi dell’automotive europeo. Tuttavia c’è la più importante azienda di macchinari al mondo, l’olandese Asml, e il suo ecosistema. Per posizionare territori, Stati e regioni come l’Europa sarà sempre più importante guardare alla filiera profonda che esprimono e possono esprimere.
Quali sono le aree geografiche che in futuro saranno più calde nella sfida tecnologica?
Sempre Taiwan, per il suo ruolo centrale nei semiconduttori e nell’elettronica, oltre a diversi altri poli dell’Asia orientale, che svolgono funzioni diverse, dalla Corea del Sud alla Malesia, da Singapore alla Thailandia. Poi i Paesi Bassi, per la presenza di Asml, con la pressione che continuerà a ricevere dagli Usa per non vendere macchine alla Cina, nemmeno di tecnologie che non si collocano alla frontiera. Oltre alle aree geografiche, ci saranno i temi: l’attrazione e il mantenimento del talento, la capacità manifatturiera, cioè il capitale umano industriale che rende possibile lo sviluppo tecnologico.
Quanto i conflitti attuali, e futuri, si intrecciano con la corsa tecnologica?
La tecnologia ha le sue guerre economiche e commerciali, ma a mio avviso non è il fattore scatenante di altri conflitti militari che vediamo purtroppo nel mondo. Una cosa è la guerra economica sul controllo di alcune tecnologie, un’altra la conflittualità che deriva da altre dinamiche storiche o dalle posizioni dei vari leader. La tecnologia diviene però un fattore e un acceleratore anche di quei conflitti.