Un nuovo colpo di scena nella torbida vicenda di Nvidia. Jensen Huang torna a guidare l’azienda, anche se non sono state ancora completate né l’indagine interna a Nvidia né quella federale su quanto i suoi comportamenti abbiano danneggiato la sicurezza nazionale. E lo fa grazie alle pressioni, irrituali e non poco problematiche, dello stesso Presidente Trump.
Come leggere questa vicenda? Cosa ci dice del capitalismo globale, dei rapporti incestuosi tra la Silicon Valley e il governo degli Stati Uniti e, infine, delle dinamiche politiche statunitensi e di quelle dentro il partito repubblicano?
Tre risposte, e chiavi di lettura, possono essere offerte. La prima rimanda alla profondità dell’integrazione globale e al ruolo centrale che in essa vi hanno le tecnologie più avanzate e le materie prime vitali per queste stesse tecnologie. Illusioni sovraniste, come quelle offerte dall’iper-nazionalismo trumpiano, poggiano sull’assunto che ci si possa liberare dalle profonde interdipendenze della globalizzazione contemporanea.
Che si possano disaccoppiare la propria economia e il proprio sistema produttivo da quelli con cui si ha maturato una dipendenza reciproca. Disaccoppiamento che in realtà può incidere in una certa misura su investimenti, scambi commerciali, interazioni culturali, ma che sembra andare poi a sbattere contro limiti invalicabili.
Nel caso dell’interdipendenza tra Cina e Usa – la più profonda e contraddittoria dell’ordine internazionale contemporaneo – agiscono dinamiche plurime che rendono nei fatti impossibile il pieno disaccoppiamento: la fame statunitense di minerali critici su cui la Cina ha largo controllo; quella cinese d’indispensabile tecnologia avanzata americana (come i chips di Nvidia); la realtà di catene di valore e delocalizzazioni che riducono l’efficacia di controlli e divieti, come nel caso dell’azienda di Singapore, guidata dalla presunta amante di Huang e spia cinese, che avrebbe poi trasferito i chips alla Cina.
La profondità di queste interdipendenze s’intreccia con gli interessi torbidi che esse alimentano e coi conflitti d’interesse che ne conseguono e che non mancano mai di coinvolgere Trump e la sua famiglia. Nvidia è motore ed epicentro di una crescita economica e borsistica trainata dagli investimenti nell’intelligenza artificiale (IA). I suoi livelli di capitalizzazione a Wall Street sono aumentati esponenzialmente in pochi anni, portandola ai livelli di quelli di Microsoft e inferiori solo ad Apple.
La sua tecnologia è vitale per tutte le aziende coinvolte nell’IA. Le sue risorse finanziarie l’hanno trasformata in una sorta di banca dell’IA che fornisce i mezzi per lo sviluppo di tutto il settore. La crescita economica degli Stati Uniti e della loro borsa è stata spinta dagli investimenti in IA e Trump ha un chiaro interesse politico acché ciò continui.
Si tratta però di un interesse politico strettamente intrecciato a quello affaristico e familiare. Evidenziato in maniera quasi caricaturale dall’esposizione del portafoglio titoli del Presidente (nel quale vi sarebbero 370mila azioni di Nvidia, corrispondenti a circa 60milioni di dollari), ma soprattutto – ed è questo l’aspetto più significativo – nell’assoluta centralità dell’IA nella speculazione finanziaria globale.
Che spiega in larga parte sia il sostegno di Trump a Huang, con un’ingerenza a dir poco problematica per la democrazia come quella esercitata dal Presidente sul consiglio d’amministrazione di Nvidia, sia la sua virata distensiva verso la Cina iniziata più o meno un anno fa. E che spiega anche la dimensione politica dell’affaire Huang, la terza e ultima chiave di lettura su cui è necessario soffermarsi.
L’impressione molto forte è che i falchi anticinesi nell’amministrazione, a partire dal Segretario di Stato Marco Rubio, abbiano cercato di usare la vicenda per colpire la distensione con la Cina promossa e sostenuta da Trump. Trovando una sponda tra molti repubblicani al Congresso, che dopo il midterm sono forse più liberi nel dissociarsi dal Presidente.
In un contesto, peraltro, in cui ci si posiziona anche in prospettiva 2028, in una campagna elettorale dove non pochi – oltre a Rubio, anche il senatore dell’Arkansas, Tom Cotton, ad esempio – cercheranno di cavalcare una carta, quella anticinese, diffusa e popolare in un elettorato repubblicano dove largamente maggioritaria è l’idea che Pechino rimanga il principale nemico degli Stati Uniti.