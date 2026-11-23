Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha reintegrato Jensen Huang alla guida dell’azienda, nei ruoli di presidente e ceo. La scelta è stata presa all’unanimità e l’annuncio ha fatto volare il titolo della società in Borsa, con un rialzo del 29%, oltre i 162 dollari, nel premercato a New York. Huang si era dimesso dalla carica di ceo di Nvidia dopo uno scandalo personale che lo aveva coinvolto, legato a sue presunte relazioni extra-coniugali, una delle quali con una donna sospettata di essere una spia cinese: un fatto quest’ultimo che aveva fatto temere per possibili compromissioni di informazioni riservate.
La decisione
Nvidia ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha «ricevuto input da alti livelli del governo degli Stati Uniti». Sulla base di tale parere, il cda di è detto «fiducioso che il reintegro del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale». Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che la decisione di reintegrare Huang sarebbe «giusta e corretta».
Da parte sua Huang si è detto «onorato di tornare in Nvidia e di guidare una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale». Il reintegrato ceo ha detto poi di assumere «questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno».