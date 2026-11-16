Landini: «Basta privilegiare i ricchi, la gente non arriva a fine mese»

Il leader della Cgil a Brescia per presentare le ragioni dello sciopero del 20 novembre: «Dal 2022 al 2026 dipendenti e pensionati hanno pagato 30 miliardi di tasse che non avrebbero dovuto pagare». Sull’assenza di Uil e Cisl: «Hanno scelto altre forme di mobilitazione e le rispetto»