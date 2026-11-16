Landini: «Basta privilegiare i ricchi, la gente non arriva a fine mese»

«La gente non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese. Si sta indebitando, sta utilizzando i propri risparmi, mentre c’è chi continua ad arricchirsi in modo incredibile». È da qui che Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parte per spiegare le ragioni dello sciopero generale proclamato per venerdì 20 novembre. Lo ha fatto stamattina a Brescia, a margine dell’«Assemblea delle assemblee», organizzata al Brixia Forum dalla Cgil di Brescia e della Valle Camonica-Sebino.
Le assise
Ottocento delegati, tra lavoratori e pensionati, hanno partecipato all’appuntamento che rappresenta una delle tappe di avvicinamento alla mobilitazione nazionale. Ad aprire i lavori la segretaria regionale Valentina Cappelletti, che ha puntato il dito contro una legge di Bilancio giudicata profondamente ingiusta. «Il governo Meloni forse non si è accorto che il vento è cambiato», ha affermato, accusando l’esecutivo di aver predisposto la Manovra senza un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. Per Cappelletti, i 23 miliardi e mezzo della finanziaria non rispondono ai bisogni reali del Paese.
Al contrario, favorirebbero i redditi più elevati e l’aumento della spesa militare, lasciando ai lavoratori soltanto benefici marginali. «Una manovra – ha sintetizzato – il cui obiettivo è togliere ai più per restituire ai meno, mentre le giovani generazioni continuano ad attendere risposte concrete sul proprio futuro».
È lo stesso ragionamento ripreso da Landini, che non concede aperture neppure di fronte alle possibili modifiche annunciate dalla maggioranza. «Abbiamo chiesto cambiamenti di fondo, ma questa manovra non serve all’Italia», attacca il leader sindacale.
Salari e inflazione
La prima questione è quella dei salari, erosi dall’inflazione, insieme al peso crescente del fisco sui redditi da lavoro e sulle pensioni. «Dal 2022 al 2026 lavoratori dipendenti e pensionati hanno pagato 30 miliardi di tasse che non avrebbero dovuto pagare», sostiene, chiedendo la restituzione del cosiddetto fiscal drag, il drenaggio fiscale provocato dall’inflazione. Altri sei miliardi, secondo le stime della Cgil, finiranno nelle casse dello Stato il prossimo anno.
Ma nell’elenco delle rivendicazioni ci sono anche sanità pubblica, scuola, pensioni e caro energia. Landini accusa il governo di favorire la sanità privata e chiede maggiori investimenti nel servizio pubblico. Sulla scuola non bastano gli annunci di possibili ripensamenti sui tagli: «Abbiamo insegnanti con gli stipendi più bassi d’Europa e scuole che cadono in testa agli studenti».
A pesare sulle famiglie sono anche gli affitti per gli universitari, i trasporti e i libri di testo. Per trovare le risorse la Cgil propone una riforma fiscale che colpisca maggiormente rendite e profitti, insieme a una lotta più efficace all’evasione. «Basterebbe chiedere un contributo di solidarietà dell’1% ai più ricchi per avere a disposizione 25 miliardi», sostiene Landini. Risorse da destinare a sanità, istruzione, trasporti e politiche industriali, anziché aumentare la spesa militare. Anche sull’energia il sindacato chiede una tassazione strutturale degli extraprofitti e investimenti nelle fonti rinnovabili, per ridurre la dipendenza dall’estero e contenere le bollette.
La mobilitazione
Lo sciopero del 20 novembre coinciderà con la giornata europea di mobilitazione degli studenti. Una scelta voluta: «È il momento di stare vicino alle nuove generazioni, che giustamente dicono di non vedere un futuro».
E sull’assenza di Cisl e Uil dalla proclamazione, Landini evita lo scontro: «Hanno scelto altre forme di mobilitazione e le rispetto. Ma questo non è lo sciopero della Cgil: è lo sciopero di tutte le persone che vogliono cambiare questa situazione». Il messaggio lanciato da Brescia è dunque rivolto anche oltre i confini del sindacato. «Quattro anni fa come stavano le persone? E oggi come stanno? Peggio. È arrivato il momento di dire basta».
Per Landini la risposta è nelle piazze, «perché scioperare significa difendere i propri diritti utilizzando gli strumenti della democrazia».