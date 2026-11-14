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Carovita, riarmo e scuola: il corteo per le vie di Brescia

Circa cinquecento persone stanno sfilando in centro per protestare contro il Governo
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

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Il corteo contro il caro vita sfila per le vie della città

Circa cinquecento persone stanno sfilando per le vie del centro di Brescia per protestare contro il carovita, il riarmo e i tagli all’istruzione. Ad aprire il corteo è lo striscione «Brescia in Piazza», dietro al quale i manifestanti proseguono intonando «Bella ciao», l’Inno d’Italia e scandendo cori contro il governo.

Massiccio il contingente delle forze dell’ordine schierato per seguire la manifestazione. Al momento non si registrano problemi né tensioni tra agenti e partecipanti: il corteo sta proseguendo senza incidenti lungo via San Faustino in direzione del ring.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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