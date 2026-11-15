Dal superbonus alla sanità, i possibili emendamenti alla legge di bilancio

Correggere lo spalma crediti del Superbonus, aumentare le risorse per la sanità, allentare la stretta sulle pensioni, ridimensionare l'exit tax. La manovra proposta dal governo è già in fase di smontaggio e revisione. Sotto il fuoco di fila delle critiche che ne hanno accompagnato il varo, l'esecutivo ha già aperto a diverse modifiche e fatto marcia indietro sulla scuola. La manutenzione è ora nelle mani dei partiti, al lavoro senza sosta per arrivare pronti all'appuntamento con gli emendamenti. La scadenza è martedì e già si preannuncia, come da tradizione, una valanga di correttivi.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni intanto torna in video sui social per illustrare le singole misure e smontare le accuse. Questa volta tocca all'estensione fino a 100mila euro della flat tax per gli autonomi. Una «misura di buon senso» per aiutare «chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende», sottolinea la premier. Che replica agli attacchi: «La verità è che per la sinistra gli autonomi sono dei lavoratori di serie B», mentre «per noi i lavoratori sono tutti uguali».
Dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100 mila euro per l'Irpef. Una misura di buon senso per aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende. https://t.co/6I1ZLI291i— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 14, 2026
Ma le opposizioni non ci stanno. Sulla scuola «siamo riusciti a fermarli», ma la manovra è «da riscrivere interamente», è l'affondo della leader Dem Elly Schlein, che ha intanto ha incontrato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini con cui ha fatto il punto sui vari temi di interesse delle imprese, manovra compresa. Il numero uno del M5s Giuseppe Conte bolla la «figuraccia» e sfida il governo a fare una legge «più decorosa».
Gli interventi
Gli interventi finiti nel mirino sono molti. A partire dai quattro temi (sanità, pensioni, scuola e università) su cui nell'ultimo vertice di maggioranza si è deciso di intervenire con «correttivi mirati». Dopo la retromarcia sui tagli alla scuola non sarebbe ancora stato deciso se cancellare o rinviare al 2029 i quasi 7mila posti in meno tra organico e personale Ata. Mentre nella maggioranza gira anche l'idea di possibili assunzioni per dare un «segnale». Matteo Salvini sottolinea l'impegno della Lega per «investire» e il ministro Giuseppe Valditara rivendica lo stanziamento complessivo da 64,5 miliardi. Per la sanità l'obiettivo è trovare risorse aggiuntive: si punterebbe a 200mila-500mila euro. Per farlo si guarda anche ad una parte degli 1,6 miliardi destinati alla carta per gli anziani.
Nel capitolo pensioni, oltre alle pressioni per alleggerire la stretta sull'indicizzazione, è destinata a diventare un terreno di scontro tra gli alleati la destinazione del fondo da 850 milioni per la flessibilità in uscita. Mentre dovrebbe trovare spazio tra le modifiche il tema della «previdenza dedicata» per le forze dell'ordine, su cui insiste Forza Italia. È destinata a cambiare anche l'exit tax: l'idea è di portare la soglia da 800mila euro a 5 milioni, ma le cifre sono ancora ballerine. C'è poi da risolvere il nodo della norma che spalma su 10 anni i 20 miliardi di crediti del superbonus, criticata da banche e imprese: si punta a trovare un «compromesso», anche alla luce della telefonata tra la premier e l'ad di Intesa Carlo Messina. E tra le ipotesi ci sono l'esclusione delle pmi e una spalmatura su un periodo più breve.
Possibili correttivi anche sulla flat tax all'1% per i giovani, mentre si attendono modifiche sul ristoro alle regioni del mancato gettito dal bollo auto e sul caro materiali che mette a rischio i cantieri. Non si esclude che possa spuntare più in là, come emendamento governativo, il tema rimasto finora sottotraccia dell'aumento di 1 mese dell'età pensionabile che, senza interventi, scatterà da gennaio. L'analisi degli effetti della manovra sulle spese, contenuta in un dossier del Servizio studi della Camera, mette in luce intanto una riduzione della spesa per la competitività delle imprese (ben 17,1 miliardi in meno), soccorso civile e infrastrutture. Mentre aumentano le spese per la difesa, la famiglia, la mobilità e le politiche previdenziali. Per lo sviluppo territoriale, i giovani, la casa e la regolazione dei mercati l'effetto della manovra è invece nullo, con una spesa che resta invariata.