Dal superbonus alla sanità, i possibili emendamenti alla legge di bilancio

La maggioranza lavora ai correttivi in vista della scadenza per gli emendamenti, mentre Meloni difende le misure fiscali e le opposizioni chiedono di riscrivere la manovra. Restano aperti anche i nodi dell'exit tax e delle risorse per imprese e territori

15 novembre 2026 4 ' di lettura

L’aula della Camera dei Deputati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Manovra 2027legge di bilancio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...