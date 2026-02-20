Giornale di Brescia
MusicaGarda

Gardone, al festival Tener-a-mente torna Daniele Silvestri

Il cantautore romano si esibirà sabato 4 luglio alle 21.15 all’anfiteatro del Vittoriale con un live acustico
Daniele Silvestri - Foto Ufficio Stampa Festival del Vittoriale Tener-a-mente
Daniele Silvestri - Foto Ufficio Stampa Festival del Vittoriale Tener-a-mente
Dopo cinque anni torna al festival Tener-a-mente il cantautore romano Daniele Silvestri. L’appuntamento è sabato 4 luglio alle 21.15 all’anfiteatro del Vittoriale, dove l’artista si esibirà con un live acustico, alternando melodie intime a brani dal forte impegno sociale. 

Il festival

Il concerto rientra nella prima parte della kermesse, intitolata «Tener-a-mente Solstizio», che si terrà tra giugno e luglio. In questa Silvestri è il 12esimo e si esibirà dopo il collettivo indie-folk Of Monsters and Men, previsto per venerdì 26 giugno, e i Beat, in programma martedì 30. 

Il pubblico durante un concerto nell'anfiteatro del Vittoriale - Foto ufficio Stampa Festival del Vittoriale Tener-a-mente
Il pubblico durante un concerto nell'anfiteatro del Vittoriale - Foto ufficio Stampa Festival del Vittoriale Tener-a-mente

Il 6 luglio invece toccherà ai Bollani All Stars con le loro note jazz, mentre l’11 luglio sarà il turno della cantautrice statunitense LP. Sempre in tema jazz ci sarà Diana Krall il 16 luglio, mentre il 24 il sound cambia con Chet Faker e il suo mix di musica elettronica. Nelle serate di sabato 25 luglio, domenica 26 e sabato 1 agosto il protagonista sarà il cantautore romano Coez, mentre il 29 luglio a salire sul palco sarà il duo indie-pop Kings of Convenience. Chiude la prima parte Niccolò Fabi il 31 luglio. 

Il secondo capitolo del festival, chiamato «Tener-a-mente Equinozio», si svolgerà invece a settembre e sarà interamente dedicato a Biagio Antonacci

Biglietti

È possibile acquistare i biglietti sul sito dell’anfiteatro del Vittoriale. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo info@anfiteatrodelvittoriale.it.

concertiDaniele SilvestriFestival Tener-a-menteVittoriale degli ItalianiGardone Riviera
