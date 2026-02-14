Giornale di Brescia
Musica

LP sceglie il Garda: a luglio al Vittoriale l’unica data italiana

Enrico Danesi
Appuntamento sabato 11 nel cartellone del festival Tener-a-mente
LP sarà al Vittoriale in luglio per l'unica data italiana
Nel 2017 realizzò il sold out fino a quel momento più rapido nella storia di Tener-a-mente, lanciata da «Lost On You», ballata da oltre due miliardi di stream, che ha raggiunto il primo posto delle classifiche di vendita in diciotto diversi paesi.

Forte di quel record (seguito da un live accolto trionfalmente) e di uno status consolidato nel panorama cantautorale internazionale, la songwriter americana LP farà ritorno nell’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani per l’unica data italiana del suo tour, sabato 11 luglio (alle 21.15; biglietti da euro 46 a euro 59,80 inclusa prevendita, disponibili da ieri; info su www.anfiteatrodelvittoriale.it).

Origini italiane

Registrata all’anagrafe come Laura Pergolizzi (di origini italiane sia sul versante paterno che su quello materno), quarantaquattrenne dello Stato di New York, LP ha fatto parecchia gavetta e sfondato prima come autrice (per Cristina Aguilera, Rihanna, Cher) che come cantante. Ma è infine arrivato il successo anche da solista, grazie a indiscutibili doti vocali e ottime capacità interpretative, messe al servizio di una scrittura sommariamente rock, incline alla melodia e particolarmente efficace nelle ballads.

Alterne fortune

Dopo il boom di «Lost On You» (singolo e album), LP si è concessa incursioni in diversi generi musicali (synth pop, alternative dance, folk, country), con risultati però altalenanti, tanto che il suo album «Churches» (2021) è stato quasi ignorato dal pubblico, che pure non ha smesso di affollare i suoi concerti.

Decisamente meglio è andata con il successivo «Loves Lines» (2023), lavoro luminoso e intimo, influenzato dagli spazi assolati della California e da suggestioni western, che sarà ancora centrale nel prossimo tour.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

