Al festival Tener-a-mente arrivano i Kings of Convenience

A dieci anni dal loro ultimo sold out in Italia, tornano i Kings of Convenience. Il duo norvegese si esibirà mercoledì 29 luglio alle 21.15 al Vittoriale di Gardone Riviera, in occasione del festival «Tener-a-mente».

Accompagnati da un trio d’archi d’eccezione, il gruppo proporrà uno show dal ritmo indie pop nordico, trasformando ogni brano in un’esperienza davvero speciale.

Leggi anche Biagio Antonacci torna al Vittoriale con il suo Unplugged 2026

Il calendario

L’edizione classica del festival, da quest’anno denominata «TENER-A-MENTE SOLSTIZIO», si terrà come di consueto tra giugno e luglio.

E – oltre ai Kings of Convenience – sono numerosi gli artisti che si esibiranno: venerdì 26 giugno ci sarà il collettivo indie-folk islandese Of Monsters and Men, mentre il 30 sono attesi i Beat. Il 16 luglio a esibirsi sarà la jazzista Diana Krall, il 24 invece toccherà a Chet Faker, con il suo inconfondibile mix di elettronica. Si concluderà questa prima parte con il cantautore romano Coez, il 25 e 26 luglio.

Alcuni momenti della scorsa edizione del festival - Foto Ufficio Stampa Festival del Vittoriale Tener-a-mente

Il secondo capitolo del Festival, invece, in programma a settembre è intitolato «TENER-A-MENTE EQUINOZIO» e sarà interamente dedicato al ritorno di Biagio Antonacci.

Il festival

Giunta alla sua 15esima edizione, la kermesse si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi dell’estate italiana. Ospitata nella cornice dannunziana del lago di Garda, la rassegna richiama ogni anno artisti e curiosi da tutto il mondo, unendo musica, arte e territorio in un’esperienza unica.

L’edizione 2025 ha segnato una piena maturità artistica, confermando la solidità di un percorso costruito nel tempo che ha saputo mantenere una linea culturale indipendente, premiata dal pubblico e dalla stampa nazionale per la sua identità forte e riconoscibile.