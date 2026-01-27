Giornale di Brescia
Abbonati
Musica

Al festival Tener-a-mente arrivano i Kings of Convenience

Il duo norvegese si esibirà il 29 luglio alle 21.15 al Vittoriale di Gardone Riviera. Oltre a loro ci saranno artisti di fama internazionale tra cui Biagio Antonacci, Chet Faker, Coez, Of Monsters and Men e i Beat
I Kings of Convenience
I Kings of Convenience
AA

A dieci anni dal loro ultimo sold out in Italia, tornano i Kings of Convenience. Il duo norvegese si esibirà mercoledì 29 luglio alle 21.15 al Vittoriale di Gardone Riviera, in occasione del festival «Tener-a-mente».

Accompagnati da un trio d’archi d’eccezione, il gruppo proporrà uno show dal ritmo indie pop nordico, trasformando ogni brano in un’esperienza davvero speciale. 

Il calendario

L’edizione classica del festival, da quest’anno denominata «TENER-A-MENTE SOLSTIZIO», si terrà come di consueto tra giugno e luglio.

E – oltre ai Kings of Convenience – sono numerosi gli artisti che si esibiranno: venerdì 26 giugno ci sarà il collettivo indie-folk islandese Of Monsters and Men, mentre il 30 sono attesi i Beat. Il 16 luglio a esibirsi sarà la jazzista Diana Krall, il 24 invece toccherà a Chet Faker, con il suo inconfondibile mix di elettronica. Si concluderà questa prima parte con il cantautore romano Coez, il 25 e 26 luglio. 

  • Alcuni momenti della scorsa edizione del festival
    Alcuni momenti della scorsa edizione del festival - Foto Ufficio Stampa Festival del Vittoriale Tener-a-mente
  • Alcuni momenti della scorsa edizione del festival
    Alcuni momenti della scorsa edizione del festival - Foto Ufficio Stampa Festival del Vittoriale Tener-a-mente
  • Alcuni momenti della scorsa edizione del festival
    Alcuni momenti della scorsa edizione del festival - Foto Ufficio Stampa Festival del Vittoriale Tener-a-mente
  • Alcuni momenti della scorsa edizione del festival
    Alcuni momenti della scorsa edizione del festival - Foto Ufficio Stampa Festival del Vittoriale Tener-a-mente

Il secondo capitolo del Festival, invece, in programma a settembre è intitolato «TENER-A-MENTE EQUINOZIO» e sarà interamente dedicato al ritorno di Biagio Antonacci.

Il festival

Giunta alla sua 15esima edizione, la kermesse si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi dell’estate italiana. Ospitata nella cornice dannunziana del lago di Garda, la rassegna richiama ogni anno artisti e curiosi da tutto il mondo, unendo musica, arte e territorio in un’esperienza unica.
L’edizione 2025 ha segnato una piena maturità artistica, confermando la solidità di un percorso costruito nel tempo che ha saputo mantenere una linea culturale indipendente, premiata dal pubblico e dalla stampa nazionale per la sua identità forte e riconoscibile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Festival Tener-a-mentemusicaVittoriale degli ItalianiKings Of ConvenienceGardone Riviera
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Leggi anche

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario