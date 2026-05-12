Diversity, Equity & Inclusion: il fattore che sta cambiando le imprese

Nel mese europeo dedicato alla Diversity, Equity & Inclusion (DEI), cresce anche tra le imprese la consapevolezza che l’inclusione non è più solo un valore, ma una leva concreta di sviluppo.

Sempre più aziende si trovano a gestire team eterogenei per età, competenze e background: la vera sfida oggi non è avere diversità, ma saperla trasformare in un vantaggio organizzativo.

È proprio su questo passaggio – dalla consapevolezza all’azione – che molte organizzazioni si trovano oggi in difficoltà.

L’esperienza di Rete CAUTO al servizio delle imprese

A Brescia, Rete CAUTO rappresenta un caso concreto: una realtà che da oltre trent’anni lavora sull’inclusione lavorativa e che oggi trasferisce questa esperienza alle aziende attraverso percorsi dedicati.

Con circa 570 dipendenti, di cui il 40% in inserimento lavorativo, la cooperativa ha costruito un modello organizzativo in cui la gestione della diversità è parte integrante del lavoro quotidiano.

Questa esperienza si traduce oggi in servizi pensati per il mondo aziendale.

I percorsi formativi proposti da Rete CAUTO affrontano uno degli aspetti più critici nelle organizzazioni: ciò che è invisibile.

Bias cognitivi, stereotipi, pregiudizi e dinamiche relazionali che influenzano:

selezione del personale

crescita professionale

collaborazione tra colleghi

clima aziendale

Attraverso attività pratiche e momenti di confronto, le persone vengono accompagnate a riconoscere questi meccanismi per sviluppare modalità più inclusive di lavorare insieme.

Un percorso di cambiamento culturale che può tradursi, nel tempo, in risultati concreti:

clima aziendale più stabile e produttivo

meno conflitti latenti e attriti invisibili che rallentano il lavoro

maggiore capacità di attrarre e trattenere talenti

DEIVILLE: vivere l’inclusione per capirla davvero

Uno degli strumenti più innovativi sviluppati da Rete CAUTO è DEIVILLE, serious game progettato per affrontare il tema dell’inclusione in modo esperienziale.

Durante il gioco, i partecipanti si trovano ad affrontare situazioni che simulano disuguaglianze, ostacoli e differenze di opportunità. Il debriefing finale permette di collegare quanto vissuto alla realtà quotidiana, rendendo più immediata la comprensione dei meccanismi inclusivi.

Un approccio che supera la formazione tradizionale e genera maggiore consapevolezza e permette alle aziende di affrontare in modo concreto dinamiche che spesso restano sommerse ma incidono direttamente sulle performance.

Volontariato d’impresa: team building con impatto reale

Accanto alla formazione, le aziende possono attivare percorsi di volontariato d’impresa presso la Dispensa Sociale di Rete CAUTO.

Qui le persone partecipano direttamente al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, contribuendo a un sistema che supporta la comunità locale.

I benefici per l’impresa:

rafforzamento dei legami tra colleghi

maggiore senso di appartenenza

coinvolgimento attivo dei dipendenti

valorizzazione delle politiche ESG

reputazione aziendale più solida

Un’esperienza che trasforma il team building in un momento concreto di impatto sociale, con ricadute dirette sul coinvolgimento delle persone.

Inclusione significa anche organizzazione

Un ambiente inclusivo non si costruisce solo con la formazione. Richiede scelte organizzative, strumenti e competenze specifiche.

Per questo Rete CAUTO affianca le aziende anche con attività di consulenza personalizzata, che possono riguardare:

gestione della fragilità e della disabilità

analisi dei contesti organizzativi

supporto alle funzioni HR

progettazione di ambienti di lavoro più accessibili

Un approccio che parte da un principio semplice: l’inclusione si costruisce nei processi, negli spazi e nelle relazioni.

Per le aziende che vogliono fare un passo in più

Nel mese europeo della Diversity, Equity & Inclusion, sempre più imprese si trovano davanti a una scelta: limitarsi a dichiarare principi o investire in un cambiamento reale.

Per molte aziende il primo passo non è cercare soluzioni standard, ma individuare partner capaci di costruire percorsi coerenti con la propria identità e con le sfide organizzative che stanno affrontando.

Rete CAUTO mette a disposizione competenze, esperienza e strumenti concreti per affiancare le imprese in questo percorso, trasformando l’inclusione in un valore organizzativo duraturo e misurabile.

Per maggiori informazioni visitare il sito: https://cauto.it/formazione/