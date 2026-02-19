Tener-a-mente, al Vittoriale arriva anche Niccolò Fabi

Giunto alla sua quindicesima edizione, il festival del Vittoriale «Tener-a-mente» si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi dell’estate italiana. Ospitata nella maestosa casa dannunziana sul lago di Garda, a Gardone Riviera, la rassegna richiama ogni anno pubblico da tutto il mondo.

Niccolò Fabi

Grande protagonista stavolta sarà il cantautore Niccolò Fabi, che si presenterà sul palco del festival venerdì 31 luglio alle 21.15, dove regalerà una serata ricca d’intensità ed emozione. Già ospite del festival con un concerto tutto esaurito nel 2017, in occasione del tour di «Una somma di piccole cose», che lo ha consacrato tra gli artisti più raffinati e apprezzati del panorama cantautorale italiano, Fabi è stato sul palco vista lago dell’Anfiteatro del Vittoriale anche nel 2021 per presentare «Tradizione e Tradimento» (anche in questo caso tutto esaurito). Quest’estate l’artista tornerà insieme ai suoi compagni di viaggio e il live sarà un’occasione per ricordare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse.

Tanti amici

I concerti di Niccolò Fabi sono esperienze intime e collettive; spettacoli fatti di delicatezza, intensità e autenticità. Negli ultimi anni, inoltre, con la presenza di parti strumentali che mescolano la psichedelia con l’elettronica, i live del cantautore hanno un approccio musicale sempre più vicino ad un sound internazionale, sono più di un concerto: sono vere e proprie occasioni di incontro, riflessione e partecipazione.

Leggi anche Al festival Tener-a-mente arrivano i Kings of Convenience

Sul palco ci saranno i colleghi e amici, da sempre parte del suo universo musicale, Roberto «Bob» Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche per quest’esperienza ci saranno Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’ultimo album del cantautore «Libertà negli occhi» nella baita di montagna in Val di Sole.

I biglietti per la serata sono in vendita da oggi, giovedì 19 febbraio, a partire dalle 16 sul sito del Vittoriale. Per informazioni è possibile scrivere a questo indirizzo mail.