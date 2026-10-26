Jolanda Renga, X Factor, 4 Hotel: sempre più Brescia in televisione

In tv piovono... bresciani! E non solo volti, ma anche ambienti. La prossima sarà Jolanda Renga che è nel cast della seconda stagione del reality «The Traitors Italia» (una... caccia al traditore fra i concorrenti) che sarà in onda a partire dal 6 novembre su Prime Video. La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini partecipa al programma in sei puntate condotto da Alessia Marcuzzi, nel cui cast figurano, fra gli altri, Lorella Cuccarini, Filippo Magnini, Giulia Salemi, Camihawke...
Ma la quasi 23enne (li compirà il prossimo 2 gennaio) Jolanda, anche autrice del romanzo «Qualcosa nel modo in cui sbadiglia», è solo l’ultimo personaggio che dal Cidneo approda alla tele-ribalta. Nelle ultime settimane l’ha, per esempio, preceduta la madre Ambra, romana ma bresciana d’adozione, apparsa in video come responsabile artistica nella Commissione per il ballo all’edizione di «Amici» da poco partita su Canale 5. Ruolo per cui è stata anche criticata e a cui ha replicato con un divertente video pubblicato sui social. Sempre ad «Amici», ma praticamente subito eliminato il 18 ottobre, s’è fatto notare il 24enne Daniele Lorenzo Posniak, nato in città da madre bresciana e padre sudafricano.
Ben più positiva si sta rivelando l’esperienza di Camilla Guerini, 23enne di Rudiano e Martina «Alìa» Cerutti, 19enne di Desenzano a X Factor. Le due si sono meritatamente qualificate (nelle squadre di Paola Iezzi e Jake La Furia) per i Live del talent show di Sky. E sempre in tema di ugole bresciane e prospettiva d'apparire in tv, va contato anche Albe (Alberto La Malfa di Alfianello), che è tra i 60 ammessi alle selezioni live per Sanremo Giovani scelti dalla commissione di cui è componente lo scrittore-attore nostrano Fabio Volo.
Inoltre 4 alberghi bresciani – i cittadini Leoncino (vincitore), Master, Corte Novella, e Casale Riversa di Poncarale – hanno animato la recente trasmissione di una puntata di 4 Hotel condotta da Bruno Barbieri.
Quanto ai luoghi, i laghi di Garda e d’Iseo sono diventati recentemente scenari di importanti produzioni-fiction. Sul Benaco si gira la serie in 6 episodi «Delitto sul lago di Garda» di Laura Bispuri che – dal romanzo di Tom Hindle e interpretata, fra gli altri, da Saul Nanni, Matilde Gioli, Tommaso Ragno e Margherita Buy – andrà in streaming su Disney+. E riprese di ambienti e comparse iseani verranno usate, paradossalmente, in «Positano», netflixiano film di Daniel Roher, con Matthew McConaughey e Zoe Saldaña.
È ormai lontanissimo quell’8 ottobre 1970 in cui Franco Rolfi, sagrestano della parrocchia San Bernardino a Roncadelle e futuro sacerdote, debuttava al «Rischiatutto» di Mike Bongiorno divenendone campione per sette puntate, ma evidentemente la brescianità è ancora di casa in tv.