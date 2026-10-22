X Factor, debutto da applausi per le bresciane Milla e Alìa

Dalle promesse ai fatti, dalle emozioni delle selezioni alla pressione della diretta. X Factor ha acceso le luci dei Live e per Brescia questa edizione ha già un sapore particolare. Tra i dodici concorrenti approdati alla fase decisiva del talent di Sky ci sono infatti due artiste bresciane: Martina Cerutti, in arte Alìa, e Camilla Letizia Guerini. Due dei quattro X Pass assegnati durante le selezioni portano la loro firma.
E Camilla, alla prima prova, non ha tradito le aspettative. Per il suo debutto ha portato sul palco You Don’t Own Me, un brano che le ha permesso di mettere in mostra non soltanto le qualità vocali, ma anche una presenza scenica capace di conquistare l’intero tavolo dei giudici. Un vero e proprio plebiscito, a cominciare da Irama: «Sei stata strepitosa. Questa canzone ti ha dato grande luce, hai un grandissimo controllo». Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Gabbani («Sei stata bravissima»), mentre Jake La Furia ha sintetizzato il giudizio con la consueta schiettezza: «Che gli devi dire a questa? È fortissima».
Ma sono state soprattutto le parole di Paola Iezzi, che aveva fortemente voluto Camilla nella propria squadra, a restituire il senso del percorso compiuto fin qui dalla giovane bresciana: «Sono contentissima. Bravissima Camilla. Eri un diamante nascosto e adesso ti vedono tutti».
Qualche intoppo
Più movimentato, invece, il debutto di Alìa, chiamata a interpretare Maybe. Un inconveniente tecnico l’ha costretta a interrompere l’esibizione e a ricominciare da capo, trasformando il primo Live anche in una prova di carattere. La giovane cantante non si è lasciata sopraffare dall’imprevisto, ripartendo con determinazione e conquistando a sua volta il consenso unanime dei giudici. «Hai avuto la prontezza di fermarti in tempo e la grinta di ripartire – ha sottolineato Paola Iezzi –. Hai una voce sofisticata, mi piace come la usi, nonostante la tua giovane età». Irama ha ribadito la propria ammirazione: «Non ho mai nascosto di avere un debole artistico per te. Sei stata molto brava, molto centrata. Brano super azzeccato».
Parole importanti anche da Francesco Gabbani, che ne ha evidenziato l’eleganza e lo «standing molto raffinato», apprezzandone i tocchi soul mai esagerati. A chiudere, naturalmente, Jake La Furia, che su Alìa aveva scommesso fin dalle selezioni: «Per me sei la più brava del mondo. Non hai esagerato come ti ho chiesto e questo vuol dire che mi ascolti».
Due debutti differenti, dunque, ma un identico risultato anche al televoto: sia Camilla sia Alìa hanno superato indenni la prima puntata, conquistando l’accesso al secondo Live. Un doppio verdetto che conferma quanto di buono mostrato sul palco e permette a Brescia di continuare a sognare con entrambe le sue rappresentanti. Le aspettative erano alte, la prima risposta è arrivata. E per tutte e due è positiva.