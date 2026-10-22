X Factor, debutto da applausi per le bresciane Milla e Alìa

Le due cantanti conquistano giudici e pubblico nel primo Live del talent di Sky. Camilla Guerini incanta con «You Don’t Own Me», mentre Alìa supera un problema tecnico e riparte con grinta. Entrambe passano il turno e accedono alla seconda puntata

Francesca Marmaglio 23 ottobre 2026 2 ' di lettura

Alìa e Milla Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti X FactorAlìaMilla Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...