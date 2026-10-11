Brescia protagonista di «4 Hotel»: stasera la puntata con Bruno Barbieri

Brescia finisce sotto i riflettori di «4 Hotel», il programma condotto dallo chef Bruno Barbieri che mette alla prova l'ospitalità delle strutture ricettive italiane. L'appuntamento è per questa sera, domenica 11 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Saranno quattro gli alberghi bresciani a contendersi il titolo di migliore struttura della puntata, ciascuno con una propria identità e una diversa interpretazione dell'accoglienza.
La presenza di Bruno Barbieri a Brescia aveva già suscitato curiosità circa un anno fa, quando lo chef era stato avvistato in città durante le riprese del programma. In particolare, era stato notato in via San Martino della Battaglia, ma anche alle prese con un'insolita esplorazione sotterranea insieme ai volontari di Brescia Underground. Con tanto di caschetto rosso, Barbieri aveva avuto modo di scoprire una parte meno conosciuta della città, tra antichi canali e corsi d'acqua nascosti sotto le strade del centro.
La sfida tra gli albergatori
Come da tradizione, i quattro concorrenti dovranno ospitarsi a vicenda, trascorrendo un giorno e una notte nelle rispettive strutture. Al termine di ogni soggiorno arriverà il momento dei giudizi, con voti da 0 a 10 assegnati a cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. A valutare gli hotel sarà anche Bruno Barbieri, pronto a osservare ogni particolare, dalla pulizia delle camere alla qualità dell'accoglienza, senza trascurare l'attenzione riservata agli ospiti e la cura dei dettagli.
Tra le novità dell'edizione c'è il «Barbieri Plus», un bonus di cinque punti che lo chef potrà attribuire a uno degli albergatori per premiare un elemento particolarmente originale o un gesto capace di rendere speciale il soggiorno. Grande attenzione sarà dedicata anche alla sostenibilità ambientale e alle scelte adottate dalle strutture per ridurre il proprio impatto sul territorio.
La nuova stagione
La puntata bresciana fa parte della nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, che accompagna Barbieri in un viaggio attraverso otto destinazioni italiane, dalle Isole Eolie alle Marche, dal Monferrato alla Laguna di Marano, passando per la Sila, i Castelli Romani e Como.
Resta da scoprire quali saranno i quattro hotel protagonisti e, soprattutto, chi riuscirà a conquistare il giudizio più favorevole di Barbieri e degli altri concorrenti.