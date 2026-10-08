«Delitto sul lago di Garda», tutte le incongruenze del romanzo di Hindle

La licenza poetica dell’autore inglese ha rivisitato la geografia gardesana, dal castello di Malcesine all’isola di Garda. Il 5 ottobre sulla sponda bresciana sono cominciate le riprese della serie ispirata al libro: uno dei set è Villa Bettoni a Bogliaco