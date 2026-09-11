Chef Germiniasi: «Marco è il futuro del Capriccio e della sua stella»

La cuoca di Manerba e il suo braccio destro Pezzaioli si raccontano a «Colazione con lo chef». Lei ricorda mamma Maria e il marito Giancarlo. Lui, 32 anni, ha due fratelli e tutti lavorano in ristoranti stellati: «A casa, però, mi piace quando cucina la mamma»