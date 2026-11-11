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Prevalle: venerdì i funerali del camionista morto in un incidente

L’ultimo saluto a Mauro Vabai si terrà nella chiesa parrocchiale. Ancora nessuna novità sulla data di Vincenzo Bergomi e Stefano Cantoni, morti in due diversi incidenti stradali a Calvagese e a Sarezzo
Erik Fanetti e Simone Bracchi
Mauro Vabai, 55 anni
Mauro Vabai, 55 anni

Si terranno venerdì 13 novembre, alle 15, nella parrocchiale di San Michele Arcangelo a Prevalle, i funerali di Mauro Vabai, il 55enne che ha perso la vita lo scorso martedì 3 novembre nello scontro tra camion avvenuto a Capriolo.

Dopo giorni di dolorosa attesa, la famiglia e tutte le persone che gli hanno voluto bene potranno finalmente accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Giacomini in via Gardesana 87, dove sarà possibile rendergli omaggio dalle 9 alle 20.

I quattro incidenti - © www.giornaledibrescia.it
I quattro incidenti - © www.giornaledibrescia.it

Il dolore

Vabai lascia la moglie Ombretta, la figlia Giulia, la madre Maddalena, la sorella Antonella e i tanti parenti e amici che in questi giorni si sono stretti attorno alla famiglia con numerose manifestazioni di affetto e vicinanza.

Un cordoglio condiviso dall’intera comunità di Prevalle, che venerdì si ritroverà per accompagnare Mauro nell’ultimo saluto e far sentire ancora una volta il proprio sostegno ai suoi cari, uniti nel dolore per una perdita tanto improvvisa quanto tragica.

Nessuna data

Al momento, invece, non è stata fissata ancora alcuna data per il funerale di Vincenzo Bergomi e di Stefano Cantoni. Il primo, 72 anni originario di Serle ma residente a Nuvolento, era morto in ospedale un giorno dopo l’incidente avvenuto a Calvagese. Sul colpo era morta la donna che viaggiava con lui, Deborah Aderenti. Cantoni, 51 anni, invece era deceduto a Sarezzo, a pochi metri da casa, in sella alla sua Vespa.

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