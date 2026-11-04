Auto fuori strada a Calvagese, morto anche il conducente

Non ce l’ha fatta il conducente dell’auto uscita di strada lunedì sera a Calvagese, dove era morta sul colpo Deborah Aderenti, la passeggera di 39 anni che viaggiava insieme a lui. L’uomo, Vincenzo Bergomi, 72 anni di Nuvolento, è deceduto nella notte all’ospedale Civile di Brescia, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni.
La dinamica
È accaduto attorno alle 23 di lunedì 2 novembre, lungo la provinciale 27, sulla strada che da Calvagese sale verso Muscoline. La prima ricostruzione dei carabinieri colloca l’uscita di strada all’altezza di una curva: qui l’auto ha urtato il cartello ed è finita nel terreno sottostante, dove si è ribaltata più volte. Che cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo della vettura resta da chiarire.
Durante i ribaltamenti la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Secondo i primi accertamenti, probabilmente non indossava la cintura di sicurezza. All’arrivo dei soccorritori, per lei non c’era più nulla da fare. Nell’auto, invece, c’era ancora il 72enne: ferito gravemente, era bloccato fra le lamiere. Per raggiungerlo e liberarlo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Salò, mentre il personale delle ambulanze si occupava dei soccorsi. Trasportato al Civile, è morto questa notte. Sul posto erano presenti i carabinieri di Desenzano.