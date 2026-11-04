Morto in scooter a Sarezzo, la vittima è Stefano Cantoni

L’uomo, che abitava a pochi metri dal luogo dello schianto avvenuto ieri sera lungo la Sp235, aveva 51 anni e lascia la moglie e un figlio

Barbara Fenotti 04 novembre 2026 1 ' di lettura

L'auto contro la quale si è schiantato Stefano Cantoni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente mortalemorto in motoSarezzo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...