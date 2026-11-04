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Morto in scooter a Sarezzo, la vittima è Stefano Cantoni

L’uomo, che abitava a pochi metri dal luogo dello schianto avvenuto ieri sera lungo la Sp235, aveva 51 anni e lascia la moglie e un figlio
Barbara Fenotti
L'auto contro la quale si è schiantato Stefano Cantoni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'auto contro la quale si è schiantato Stefano Cantoni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

È Stefano Cantoni la vittima dell’incidente avvenuto ieri sera attorno alle 22.30 sulla Sp345, a Ponte Zanano, nel territorio di Sarezzo. Abitava a pochi metri dal luogo dello schianto, dove il suo scooter si è scontrato con un’auto. Grande appassionato di ciclismo, il 51enne lascia la moglie e un figlio.

L’impatto è avvenuto nei pressi della farmacia Dottor Max, poco distante dal bar Bellavista. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare l’automobile stava percorrendo la strada principale, mentre la moto potrebbe essersi immessa da una strada laterale. Le circostanze dello scontro e le eventuali responsabilità restano da accertare: sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia stradale per i rilievi.

Sono arrivati i soccorritori ed è intervenuto anche l’elisoccorso, ma i tentativi di salvare Cantoni si sono rivelati inutili. L’automobile ha riportato pesanti danni nella parte anteriore, mentre la moto è rimasta al centro della carreggiata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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