Stazione Tav sul Garda, Mazzi: «Opera strategica»
Il ministro del Turismo sceglie Lonato per la sua prima visita nel Bresciano dopo la recente nomina, occasione per affrontare due temi chiave per il territorio: il nodo alta velocità e l’attrattività turistica del lago
Alice Scalfi
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Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a Lonato
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