Turismo a Brescia: tutto esaurito sui laghi per il Primo maggio
Il territorio bresciano si prepara al pienone per il prossimo ponte. Trainati dai visitatori europei e dal wellness tourism, il Garda e il Sebino registrano già il sold out
Turisti e residenti affollano una delle spiagge del Basso Garda
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