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Turismo a Brescia: tutto esaurito sui laghi per il Primo maggio

Il territorio bresciano si prepara al pienone per il prossimo ponte. Trainati dai visitatori europei e dal wellness tourism, il Garda e il Sebino registrano già il sold out
Antonio Borrelli

Antonio Borrelli

Giornalista

Turisti e residenti affollano una delle spiagge del Basso Garda
Turisti e residenti affollano una delle spiagge del Basso Garda

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1 maggiopontesold outturismoPrimo maggio
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