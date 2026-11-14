Una passerella ancorata alla roccia per riaprire il Passo del Gatto

Una passerella di circa cinquanta metri, ancorata alla roccia, per superare il tratto cancellato dalla frana e restituire agli escursionisti uno dei collegamenti più suggestivi del Sentiero numero uno dell’Adamello.
A tre settimane dal crollo che ha distrutto il Passo del Gatto, lungo il sentiero Cai 601 tra i rifugi Gnutti e Baitone, prende forma una possibile soluzione, che purtroppo non sarà immediata, ma potrebbe consentire di riaprire il percorso, si spera, entro la fine del prossimo anno. Dopo l’ordinanza di chiusura del tracciato da parte del Comune di Sonico, il direttore del servizio Gestione territorio della Comunità montana, Gian Battista Sangalli, ha effettuato un sopralluogo in elicottero, per valutare l’entità del dissesto e le possibili alternative.
La soluzione
L’ipotesi che appare oggi più percorribile è quella di realizzare una passerella metallica nel punto del crollo, intervenendo sui due speroni rocciosi ai lati della frana. Sarebbe necessario rimuovere alcune porzioni di roccia e ricavare gli appoggi per la struttura, evitando di attraversare direttamente il versante instabile.
L’alternativa sarebbe aggirare dall’alto la zona franata, recuperando un vecchio sentiero risalente all’Ottocento che collegava la Val Miller al Baitone. Si tratta però di una traccia stretta, su terreno interamente roccioso, la cui messa in sicurezza comporterebbe costi troppo elevati.
Anche intervenire direttamente sul fronte del crollo richiederebbe operazioni di disgaggio troppo difficoltose, vista la presenza di numerosi massi instabili. La passerella sembra quindi essere la soluzione più rapida, economica e sicura. Prima di procedere sarà però necessario effettuare verifiche geologiche, soprattutto per accertare la stabilità della roccia destinata a ospitare gli ancoraggi.
«L’investimento ipotizzato – spiega il sindaco Gian Battista Pasquini - è di circa 300mila euro, con ente attuatore la Comunità montana, ma con la possibilità di coinvolgere la Regione, trattandosi di un percorso inserito nella Rete escursionistica lombarda. L’arrivo dell’inverno impedirà nuovi rilievi fino alla primavera, quando potranno partire gli accertamenti e la progettazione, con l’obiettivo di fare i lavori in estate e riaprire, si spera, per settembre». La posta in gioco non è poca: dal Passo del Gatto transitano gli escursionisti che percorrono il sentiero che porta in Adamello, oltre a quanti frequentano l’anello dei rifugi Baitone, Tonolini e Gnutti.
Dopo l’alluvione
Nel frattempo, ieri mattina in paese a Sonico, a ormai tre mesi dall’alluvione che il 20 agosto ha travolto il ponte tra Sonico e la frazione di Rino, torna percorribile anche dalle automobili il collegamento sul torrente Rabbia. Dalle 9 di ieri mattina il ponte Bailey provvisorio, già aperto a pedoni, bici e moto, consente infatti il passaggio alle quattro ruote, seppure con alcune limitazioni. Il via libera è arrivato dopo le ultime autorizzazioni dell'Ufficio territoriale regionale Utr, cui ha fatto seguito l'ordinanza comunale che disciplina la circolazione.
Pasquini lo ha definito «un altro passo in avanti verso la normalità», spegnendo così le polemiche che da qualche tempo serpeggiavano in paese e sui social sulla mancata apertura in ottobre.
Sul ponte, lungo 52 metri e realizzato grazie a un finanziamento regionale di 350mila euro, possono transitare solamente veicoli di peso inferiore ai 50 quintali. Una pesa automatica verifica il carico prima dell'accesso, regolato da semafori e sbarre. Il transito avviene a senso unico alternato. Il senso unico è garantito dalla prenotazione in pesa.
Vietata la sosta sul ponte e sulle rampe e, in caso di allerta sulla Val Rabbia, una sirena e un semaforo rosso segnaleranno il divieto di accesso, con il blocco automatico del sistema.