Sonico, il sindaco: «Nessun allarme, la frana di Pal è sotto controllo»

«La frana di Pal oggi è ferma, non ci sono situazioni di allarme e i dati confermano che il versante è sotto controllo»: il sindaco di Sonico, Gian Battista Pasquini, interviene per chiarire il significato dei movimenti rilevati da Arpa dopo l’alluvione del 20 agosto in Val Rabbia, precisando che non si tratta di un fenomeno attualmente in corso. «Dopo l’uscita della notizia – precisa – alcuni cittadini mi hanno chiamato allarmati, perché temevano che la frana si stesse ancora muovendo. Non è affatto così».
I dati diffusi dall’Arpa si riferiscono infatti alla fase di assestamento successiva alla colata, un comportamento già osservato in passato, ma che poi si è sempre fermato. «Dopo ogni colata - aggiunge -, l’erosione al piede provoca un’accelerazione iniziale, che può raggiungere i 12 centimetri al giorno per una decina di giorni. Poi il movimento rallenta, scende sotto i 5 centimetri giornalieri e progressivamente si arresta. È successo nel 2012, nel 2020, nel 2023 e anche quest’anno, ma anche in passato».
Secondo Pasquini, le nuove rilevazioni in profondità rappresentano un’ulteriore rassicurazione, perché «Arpa ha verificato che il movimento profondo corrisponde a quello superficiale. Significa che la massa scivola lentamente e in modo uniforme, senza pericolo che si ribalti improvvisamente. È proprio questo il dato che ci dà maggiore sicurezza».
La frana, monitorata da decenni con strumenti sempre più sofisticati e dati trasmessi continuamente alla centrale di Sondrio, resta comunque sotto stretta osservazione. Il monitoraggio, affidato ad Arpa su incarico della Regione, consente di seguire costantemente l’evoluzione del versante. Il sindaco tiene a ribadire che si tratta di un fenomeno conosciuto, già verificatosi dopo le precedenti alluvioni e sotto strettissima osservazione: «La frana si sta assestando, come confermano anche i geologi. I movimenti registrati appartengono al passato e oggi non c’è emergenza».