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Distacco della parete: Passo del Gatto in Adamello interrotto

Non sono rimaste coinvolte persone nel crollo avvenuto domenica. Arduo il ripristino, si pensa a una passerella a sbalzo o a spostare il sentiero più a monte
Giuliana Mossoni
Il Sentiero n. 1 in Adamello
Il Sentiero n. 1 in Adamello

Una frana ha cancellato circa 30 metri del Sentiero numero 1 dell'Adamello, nel caratteristico passaggio del Passo del Gatto, in territorio di Sonico. Il tracciato, scavato nella roccia, ha visto domenica il distacco di una porzione della parete rocciosa sovrastante, fortunatamente senza coinvolgere persone. Vista la giornata festiva, diversi escursionisti hanno battuto il sentiero tra i rifugi delle montagne sonicesi, uno dei più conosciuti e frequentati delle vette camune. La consapevolezza, oggi, è che un ripristino appare alquanto arduo e aggirare l’ostacolo richiederà un progetto lungo e costoso.

Il primo sopralluogo è stato effettuato dalla protezione civile e nei prossimi giorni sono attesi i tecnici della Comunità montana di Valcamonica, per valutare l'entità del dissesto e le soluzioni. Si potrebbe realizzare una passerella a sbalzo o spostare il sentiero più a monte, aggirando così la zona franata. Nel frattempo (e a lungo) il passaggio resta interrotto e gli escursionisti devono utilizzare itinerari alternativi, più impegnativi, per raggiungere i rifugi.

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