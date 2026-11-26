Le guerre ridisegnano i confini, le grandi potenze misurano i rapporti di forza, l’economia fa i conti con un’instabilità diventata permanente. E l’ordine internazionale costruito nel dopoguerra sembra sempre più un ricordo. A leggere le tensioni di un mondo in profonda trasformazione è Paolo Magri, presidente del Comitato scientifico dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), tra i relatori dei Futura Colloquia (domani, 27 novembre, dalle 9.30, all’Università degli Studi di Brescia, iscrizioni su www.istiseo.org). Con lui abbiamo fatto il punto sugli equilibri geopolitici e sulle sfide che attendono l’Europa.
Presidente, nel rapporto Ispi 2026 si parla di un mondo del «liberi tutti», dove la forza prevale sulle regole. Trump ha accelerato la crisi dell’ordine internazionale, ma quanto ne sono responsabili anche le contraddizioni e i doppi standard dell’Occidente?
Il mondo del «liberi tutti» che stiamo vivendo è il risultato di almeno due decenni di incertezze della leadership occidentale e della contemporanea crescita del peso economico e politico di paesi che da «seguaci» sono diventati attori assertivi. Mi riferisco ai Brics o, in una definizione più ampia, ai paesi del cosiddetto Sud globale che – anche approfittando delle nostre contraddizioni e dei nostri doppi standard – sfidano ormai in modo esplicito l’ordine internazionale che con tutti i suoi limiti ha retto dal dopoguerra. Trump è appunto l’acceleratore di questo processo perché, da un lato, esplode le contraddizioni e, dall’altro, mette in discussione l’ordine che il suo Paese ha contribuito a delineare e consolidare per decenni.
Stati Uniti, Cina e Russia tornano a discutere direttamente degli equilibri globali. Siamo davanti a una nuova spartizione del mondo in sfere d’influenza? E l’Europa rischia di ritrovarsi sul menù anziché seduta al tavolo?
Siamo mediaticamente reduci del vertice trilaterale di Shenzen che ha evocato in tutti noi Yalta, quando i tre alleati vincitori della guerra al nazismo divisero il mondo in sfere di influenza. Trump, Putin e Xi non sono né alleati né vincitori e, a ben guardare, sono aspiranti imperatori che non hanno neppure imperi da spartirsi: la Russia fatica a esercitare la sua influenza sull’Ucraina dopo che l’Europa si è messa di traverso; Trump si scontra nel cortile di casa latino-americano con il Brasile di Lula e la Cina in Asia deve tener conto delle ambizioni di Giappone, Corea del Sud e India. Ciò detto, il simbolismo del vertice di Shenzen non va affatto sottovalutato soprattutto da noi europei, che abbiamo crescenti problemi nel trovare una collocazione autorevole e univoca nei tavoli che ci riguardano direttamente.
A historic first on the world stage. President Donald J. Trump, President Xi, and President Putin hold trilateral talks in China. https://t.co/w2qDiJo8W5— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026
Dopo anni di guerra, il rischio è che la pace in Ucraina coincida con la legittimazione delle conquiste territoriali russe. Un compromesso del genere rende l’Europa più sicura o prepara il terreno alla prossima guerra?
Un qualche compromesso - anche territoriale - per porre fine al conflitto è ormai un dato acquisito. Anche da Zelensky, che parla ormai apertamente di cessate il fuoco sulle attuali linee di combattimento. Senza adeguate garanzie di sicurezza per l’Ucraina (simili all’art. 5 della Nato) e senza qualche accordo con la Russia (per accogliere almeno in parte le garanzie di sicurezza che anche la Russia reclama dall’Alleanza Atlantica), questo compromesso territoriale difficilmente porrebbe la parola fine alle mire espansionistiche russe. È il nodo che sta bloccando il negoziato da mesi e non si intravedono ad oggi svolte diplomatiche significative.
Il governo Meloni rivendica un rapporto privilegiato con Trump. Questa vicinanza sta producendo vantaggi concreti per l’Italia oppure rischia di indebolirne il peso in Europa? Si può essere contemporaneamente fedeli a Washington e protagonisti dell’integrazione europea?
Nel primo anno di Trump la vicinanza non ha prodotto alcun vantaggio concreto, ma va dato credito al governo Meloni di essere riuscito ad evitare che ciò ci isolasse in modo significativo in Europa. Ora che la vicinanza non c’è più - grazie agli eccessi di Trump - dobbiamo capire se sapremo fare il salto di qualità per divenire veri protagonisti o se le diverse posizioni dentro la maggioranza non ci condanneranno invece ad un ruolo sempre un po’ ambiguo e da seconda fila.
Dazi, riarmo, crisi energetiche, catene di approvvigionamento sempre più vulnerabili: la geopolitica presenta il conto all’economia. Qual è il rischio maggiore per l’industria? E chi sta invece guadagnando?
Siamo riusciti ad attraversare le tante tempeste senza eccessive ferite: o quanto meno senza gli scenari catastrofici che molti avevano prefigurato. Guardando i prossimi mesi vedo un rischio di natura finanziaria legato alle elezioni francesi, che potrebbero accendere i riflettori sul debito francese e, inevitabilmente, su quello record italiano con rinnovate tensioni sullo spread. A livello globale, ci sono i nodi legati alla possibile evoluzione del conflitto in Iran (che potrebbe riaccendere tensioni sui mercati emergenti) e non sottovaluterei il possibile impatto sull’economia mondiale di un’eventuale bolla generata dall’Intelligenza artificiale: è il settore che più ha fatto correre l’economia Usa, che in questi anni è diventata sempre più rilevante per molti settori industriali italiani che stanno invece soffrendo in Cina e in altri mercati emergenti.
Lei ha detto recentemente che l’Europa non è pronta a difendersi da sola. Il problema è la mancanza di risorse militari o l’assenza di una volontà politica comune? E come si concilia la corsa al riarmo con un’economia che fatica a crescere?
Siamo innegabilmente ancora incapaci di difenderci da soli e lo saremo ancora a lungo in settori della difesa come l’intelligenza satellitare, la difesa antimissile o la guerra elettronica. Per recuperare serviranno tempo (dai tre ai dieci anni a seconda del settore) e risorse. Ma attenzione: devono essere risorse comuni per investimenti comuni. Già oggi Unione Europea e Regno Unito sono al secondo posto per spesa militare al mondo: circa la metà degli Usa, ma quasi il doppio della Russia e il triplo della spesa cinese. Sono però soldi spesi a livello nazionale, con sovrapposizioni e sprechi che rendono poco produttiva l’ingente spesa. L’indiscutibile esigenza di rafforzare la nostra capacità di difesa va pertanto condizionata da parte di tutti noi ad una radicale revisione di come spendiamo i nostri fondi.