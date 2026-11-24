Se la conferenza di Yalta tra Roosevelt, Stalin e Churchill fosse assomigliata anche solo vagamente all’incontro di Shenzhen, sarebbe stata un fallimento epocale. Il vertice del 19 novembre tra Xi, Trump e Putin è stato una vetrina luccicante affacciata su un negozio quasi vuoto. Pechino ne esce rafforzata. A Xi Jinping è bastato che i suoi omologhi per incontrarlo dovessero raggiungerlo in Cina. Poi grande show della modernità cinese, robot umanoidi e foto ricordo con Xi al centro. Il padrone di casa ha anche colto l’occasione per ammonire Trump a fare «la cosa giusta» su Taiwan. La marina cinese ha circondato l’isola poche settimane fa durante un’esercitazione militare. La «cosa giusta» è accettare Taiwan come territorio cinese.
Trump, reduce dalla batosta delle elezioni di metà mandato, è tornato con una dichiarazione che promette un dialogo per ridurre il rischio nucleare. Uno specchietto per le allodole. A febbraio è scaduto l’ultimo trattato che limitava gli arsenali strategici americano e russo, siglato durante la Guerra Fredda. Nessun nuovo accordo lo ha rimpiazzato. E poco prima che Trump atterrasse a Shenzhen, gli Usa hanno effettuato un test con un missile intercontinentale capace di trasportare tre testate ciascuna 20-30 volte più potente della bomba di Hiroshima. Un test di routine programmato da tempo e non posticipato per mandare un chiaro messaggio.
E Putin? Si porta a casa la foto che gli serviva. Può mostrare ai russi di sedere allo stesso tavolo dei grandi. A garantirgli quel posto è però solo l’arsenale nucleare più grande del mondo. La Russia è in strutturale crisi demografica, ha circa 144 milioni di abitanti e ha un Pil nominale di poco superiore a quello dell’Italia, che ne conta meno della metà. E l’8,3% delle famiglie vive in case prive di allacciamento alla rete idrica centralizzata.
Conta anche dove Putin ha posato. Xi è andato personalmente ad accogliere Trump all’aeroporto. Per Putin c’era il numero cinque del Partito comunista. Nella foto del ricevimento del 18 novembre Trump è accanto a Xi, mentre tra il presidente cinese e quello russo c’è la moglie di Xi. E il cerimoniale cinese non dispone i dignitari stranieri a caso. Tradotto: Putin sul podio era terzo. Certo, ci sono poi state altre foto dove Trump e Putin erano sullo stesso piano vicino a Xi. E poi i presidenti russo e cinese hanno ribadito la solidità della loro intesa. Ma da Shenzhen non è uscito l’accordo che Mosca aspetta sul gasdotto Forza della Siberia 2. Pechino può permettersi di trattare sul prezzo. Dalla Russia ricava idrocarburi a buon mercato, uno sbocco per le sue merci e un alleato contro l’ordine internazionale che Trump stesso contribuisce a smantellare.
Mosca invece dipende dalla Cina per beni di consumo, macchinari e componenti che tengono a galla l’economia domestica e in moto l’industria bellica. Tradotto: senza la Cina, Putin perderebbe la guerra in Ucraina. Certo, Xi ha interesse a evitargli una sconfitta, che potrebbe innescare un’escalation nucleare e ridare fiato all’Occidente. Ma non intende certo elevare un alleato di secondo piano al proprio rango, né sposare la sua linea sull’Ucraina. Putin quindi, reduce dallo smacco del suo ponte per la Crimea danneggiato dai missili di Kyiv, torna alle sue tattiche abituali. All’indomani del vertice, la Russia ha ripreso a bombardare pesantemente l’Ucraina. E missili russi sono anche caduti in Polonia, a 35 km da un’esercitazione multinazionale Nato. Terrore e intimidazione da parte di un leader che sul campo non riesce a vincere.
Ciò che è certo è che Xi, guardando al 2049, quando la Cina comunista compirà cent’anni, immagina una Russia subordinata a Pechino. Conta anche la memoria storica cinese. La Mosca di Putin si considera erede dell’impero che nell’Ottocento strappò alla Cina un milione e mezzo di chilometri quadrati. E chissà che cosa ne sarà di quei territori, così ricchi di materie prime e abitati da una popolazione russa sempre più esigua.