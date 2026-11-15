Morti sulla strada, ciclisti in corteo: «Il nuovo Codice penalizza i deboli»

Una pedalata rumorosa per non dimenticare chi ha perso la vita sull’asfalto e per urlare il proprio «no» al nuovo Codice della Strada. In occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime sulla strada celebrata ieri, Fiab, Legambiente e Critical Mass Brescia si sono dati appuntamento in Piazza Paolo VI per un’iniziativa che rientra nella mobilitazione nazionale promossa da «Rime» (Rete italiana mobilità equa), che riunisce 42 realtà italiane impegnate per la sicurezza e la mobilità sostenibile.
Storie
Il corteo su due ruote è partito alle 9.45 in direzione Sant’Eufemia per commemorare Katia – investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali nel quartiere – e poi tornare in centro alle 11 per il presidio di protesta. Una ferita, quella della sicurezza stradale in città, che continua ad aggravarsi: «Quando abbiamo deciso di organizzare questa mobilitazione Katia era l’ultima vittima – spiega Raffaella Bonomi, cicloattivista di Critical Mass e tra le organizzatrici dell’evento – ma nel frattempo in città sono morte altre due persone: una donna investita in centro storico e un uomo in via Orzinuovi».
Dati
I numeri nazionali fotografano una vera e propria emergenza. Secondo gli ultimi dati Istat relativi al 2025, sulle strade italiane hanno perso la vita quasi tremila persone, una media drammatica di circa otto vittime al giorno. A pagare il prezzo più alto sono gli utenti più vulnerabili: nell’ultimo anno nel Paese si contano 419 pedoni e 228 ciclisti uccisi, con un’impennata del 23% tra chi si sposta in bicicletta.
Nel Bresciano quest’anno ci sono state 63 vittime in 59 incidenti stradali. Dieci i pedoni deceduti, sei i ciclisti. Nel 2025 morirono 67 persone, tra le quali dieci erano a piedi e sette in bicicletta o monopattino.
Contestazioni
Al centro della protesta c’è lo schema di riforma del Codice della strada, considerato dalle associazioni un pericoloso passo indietro. «È una strage silenziosa e questo Codice ribalta le priorità, anteponendo la circolazione delle auto alla tutela della vita – denuncia Bonomi –. Chiediamo che venga stracciato e riscritto. Tra gli aspetti più preoccupanti c’è la volontà di introdurre per legge l’obbligo, per i pedoni, di assicurarsi di essere visti prima di attraversare. Significa scaricare la responsabilità sull’utente più vulnerabile, quando invece dovrebbe essere maggiore per chi guida un mezzo pesante e potenzialmente letale».
Nel mirino dei promotori anche le limitazioni alle zone a velocità ridotta, l’indebolimento dei controlli e la minore autonomia concessa ai Comuni nella pianificazione della viabilità. Misure che, secondo le associazioni, rischiano di allontanare l’Italia dall’obiettivo europeo di dimezzare le vittime della strada entro il 2030.