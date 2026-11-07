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Investita in centro a Brescia, lunedì i funerali di Giulia Pilotelli

Restano in attesa del nullaosta per la sepoltura i familiari di Mauro Vabai, Vincenzo Bergomi e Stefano Cantoni, vittime delle tragedie sulle strade bresciane che si sono consumate tra lunedì notte e martedì
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il luogo dell'investimento e la vittima, Giulia Pilotelli
Il luogo dell'investimento e la vittima, Giulia Pilotelli

Saranno celebrati lunedì 9 novembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale Santi Faustino e Giovita a Brescia, i funerali di Giulia Pilotelli. La donna di 88 anni era stata investita da un’auto in contrada Pozzo dell’Olmo, a pochi metri da casa sua.

In attesa di una data

E come per il caso di Mauro Vabai, il camionista di 55 anni di Prevalle morto martedì mattina a Capriolo in un terribile frontale con un altro mezzo pesante, non ci novità nemmeno sui funerali di Vincenzo Bergomi, il 72enne originario di Serle ma residente a Nuvolento, morto nell’incidente di lunedì sera a Calvagese insieme all’amica di 39 anni Deborah Aderenti.

Il funerale della donna è stato celebrato ieri, venerdì 6 novembre. Alla guida dell’auto c’era l’uomo, deceduto un giorno dopo in ospedale. Nessuna data nemmeno per l’ultimo saluto a Stefano Cantoni, il 51enne di Sarezzo morto martedì sera a pochi metri da casa sua in sella alla sua Vespa dopo lo scontro con un’auto. In tutti e tre i casi la Procura di Brescia non ha autorizzato immediatamente il rilascio della salma.

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