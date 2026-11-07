Investita in centro a Brescia, lunedì i funerali di Giulia Pilotelli

Restano in attesa del nullaosta per la sepoltura i familiari di Mauro Vabai, Vincenzo Bergomi e Stefano Cantoni, vittime delle tragedie sulle strade bresciane che si sono consumate tra lunedì notte e martedì

Simone Bracchi Giornalista 07 novembre 2026 1 ' di lettura

Il luogo dell'investimento e la vittima, Giulia Pilotelli Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Giulia Pilotelliincidenti mortalifuneraleBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...