Investita in centro a Brescia, lunedì i funerali di Giulia Pilotelli

Saranno celebrati lunedì 9 novembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale Santi Faustino e Giovita a Brescia, i funerali di Giulia Pilotelli. La donna di 88 anni era stata investita da un’auto in contrada Pozzo dell’Olmo, a pochi metri da casa sua.
In attesa di una data
E come per il caso di Mauro Vabai, il camionista di 55 anni di Prevalle morto martedì mattina a Capriolo in un terribile frontale con un altro mezzo pesante, non ci novità nemmeno sui funerali di Vincenzo Bergomi, il 72enne originario di Serle ma residente a Nuvolento, morto nell’incidente di lunedì sera a Calvagese insieme all’amica di 39 anni Deborah Aderenti.
Il funerale della donna è stato celebrato ieri, venerdì 6 novembre. Alla guida dell’auto c’era l’uomo, deceduto un giorno dopo in ospedale. Nessuna data nemmeno per l’ultimo saluto a Stefano Cantoni, il 51enne di Sarezzo morto martedì sera a pochi metri da casa sua in sella alla sua Vespa dopo lo scontro con un’auto. In tutti e tre i casi la Procura di Brescia non ha autorizzato immediatamente il rilascio della salma.