Toyota Uniqa Bonera, mobilità ibrida e nuove soluzioni

La mobilità sta cambiando, e Toyota continua a interpretare questa evoluzione con una gamma che guarda a esigenze diverse: dalla guida quotidiana in città ai viaggi, fino al lavoro e alle attività professionali. Un percorso che passa attraverso l'elettrificazione, senza rinunciare a efficienza, affidabilità e versatilità. È questa la proposta di Toyota Uniqa Bonera, concessionaria ufficiale del marchio con sedi a Brescia, in via Breve 4, e a Lonato del Garda, in via Mantova 4/N.
Tra i modelli protagonisti c'è la nuova Yaris Cross Full Hybrid, equipaggiata con tecnologia Full Hybrid Toyota. Un Suv compatto che unisce praticità e dotazioni tecnologiche: cerchi in lega da 16 pollici con pneumatici 205/65 R16, fari anteriori Led, sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense di serie, telecamera posteriore di assistenza al parcheggio e sistema multimediale Toyota Touch 3 con display touchscreen Hd da 9 pollici. L'offerta ibrida comprende anche Yaris Full Hybrid e Aygo X Full Hybrid.
Per chi desidera un'esperienza di guida ancora più orientata all'elettrificazione, un'altra proposta è la Toyota C-HR Plug-in Hybrid. Il modello abbina il sistema ibrido di quinta generazione a una potenza di 223 Cv e un'autonomia in modalità esclusivamente elettrica fino a 100 chilometri. Completano la dotazione i cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici 215/60, il cruscotto digitale con schermo a colori da 12,3 pollici, i fari anteriori Led con abbaglianti automatici (Ahb) e il climatizzatore automatico bi-zona.
Oltre alle motorizzazioni ibride e plug-in, Toyota amplia poi la propria proposta anche sul fronte della mobilità 100% elettrica con la nuova C-HR+ Full Electric. Da non confondere con la C-HR Plug-in Hybrid, si tratta di un modello completamente elettrico, con una personalità distintiva e una silhouette da Suv coupé. Disponibile con due diverse capacità di batteria, da 57,7 e 77 kWh, offre un'autonomia che può raggiungere i 607 chilometri nel ciclo Wltp e potenze fino a 343 Cv nella versione a trazione integrale. Una proposta che unisce design, tecnologia e prestazioni, ampliando ulteriormente le possibilità di scelta per chi desidera passare alla guida elettrica.
Hilux, l'icona dei pick-up
Accanto alle vetture destinate alla mobilità privata, Toyota Uniqa Bonera è anche centro Toyota Professional, punto di riferimento per la vendita dei veicoli commerciali. Tra le novità più importanti c'è il nuovo Hilux Mild Hybrid, evoluzione di un modello che nel tempo è diventato un’icona internazionale nel segmento dei pick-up.
Robustezza, durata e affidabilità restano i suoi tratti distintivi, ma si arricchiscono oggi dei vantaggi dell'elettrificazione. L'obiettivo è coniugare le tradizionali capacità di affrontare anche i percorsi più impegnativi con una maggiore efficienza, una guida più confortevole e una gestione ottimizzata dei consumi. Anche l'abitacolo si rinnova, con una plancia che integra un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un touchscreen di pari dimensioni dedicato al sistema Toyota Smart Connect, dotato di quattro layout personalizzabili.
L'evoluzione di Hilux segna un passaggio significativo nella strategia di elettrificazione Toyota. La nuova generazione propone infatti due diverse soluzioni: Mild Hybrid e Full Electric, ampliando le possibilità di scelta per chi utilizza il veicolo in ambito professionale.
La versione Hilux Mild Hybrid abbina il motore turbodiesel da 2,8 litri, con 204 Cv e 500 Nm di coppia, a un sistema elettrificato che contribuisce a migliorare la fluidità di marcia e l'efficienza. Restano invariate le caratteristiche operative che hanno reso celebre il modello, con una portata utile fino a 990 chilogrammi e una capacità di traino fino a 3.500 chilogrammi.
Accanto a questa versione debutta Hilux Full Electric, il primo Hilux completamente elettrico. Equipaggiato con una batteria agli ioni di litio da 59,2 kWh e un sistema di trazione integrale permanente con due eAxle, uno anteriore e uno posteriore, porta la mobilità a zero emissioni allo scarico anche nel mondo dei pick-up, mantenendo al centro le caratteristiche e le capacità fuoristrada del modello.
Con Gazoo Garage spazio alla sportività
Non solo mobilità quotidiana e veicoli professionali. Toyota Uniqa Bonera è anche Gazoo Garage, indicato per la vendita delle vetture sportive della gamma Toyota GR, il marchio che porta su strada l'esperienza maturata nelle competizioni motoristiche.
Tra i modelli protagonisti c'è la nuova Toyota GR Yaris MY26, espressione della filosofia Gazoo Racing e di un progetto sviluppato con un forte legame con il mondo dei rally. Una sportiva pensata per chi cerca emozioni al volante, prestazioni e precisione di guida, senza rinunciare alla possibilità di utilizzarla nella quotidianità. La nuova evoluzione conferma il carattere distintivo di GR Yaris, con il suo motore turbo da 1.6 litri, 280 Cv e trazione integrale GR-Four, disponibile con cambio manuale a sei rapporti o automatico a otto rapporti.
Black November e porte aperte
Le novità di prodotto si accompagnano alle iniziative commerciali pensate da Toyota Uniqa Bonera per il mese di novembre. Con «Black November» sono previsti sconti fino a 7.000 euro su una selezione di vetture nuove in pronta consegna.
Un'occasione per conoscere da vicino la gamma Toyota sarà anche l'open weekend del 21 e 22 novembre, due giornate di porte aperte durante le quali sarà possibile approfittare di un ulteriore vantaggio: pneumatici invernali in omaggio per i contratti stipulati nel corso dell'iniziativa.
Per scoprire tutte le proposte, conoscere i modelli disponibili e ricevere maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.bonera.it/toyota/.