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Codice della strada, anche per la Loggia la riforma «va riscritta»

Cinque le criticità evidenziate nell’appello a Governo e Parlamento: «Penalizza le amministrazioni locali, limita la loro autonomia e riduce le tutele per le persone più vulnerabili»
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Tra i punti criticati quelli riguardanti Zone 30 e Ztl
Tra i punti criticati quelli riguardanti Zone 30 e Ztl

Anche Brescia si schiera contro il nuovo Codice della strada. La città è tra i capoluoghi italiani che hanno sottoscritto un appello al Governo, al Parlamento e alla Conferenza Unificata per chiedere una profonda riscrittura della riforma prima della sua approvazione. La posizione è quella degli assessori alla Mobilità delle città capoluogo  – per Brescia ha firmato il vicesindaco Federico Manzoni –  secondo i quali il nuovo testo «penalizza le amministrazioni locali, limita la loro autonomia e riduce le tutele per le persone più vulnerabili».

Mobilità sostenibile e autonomia

Nel documento vengono individuati cinque punti critici. Il primo riguarda il ruolo della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, che «perdono centralità a favore del principio della libera circolazione». Contestata anche la maggiore concentrazione di poteri nel Ministero e nelle Prefetture, «a scapito dell'autonomia dei Comuni nelle decisioni che riguardano il traffico, la sosta e l'organizzazione della viabilità.

Zone 30 e Ztl

Particolarmente critica la questione delle Zone 30. «La riforma ne ostacola l'istituzione nei quartieri, limitando le deroghe a singole strade o tratti e subordinandole alla dimostrazione di incidenti già avvenuti». Contestati anche il divieto di utilizzare autovelox per controllare il rispetto dei limiti di 30 chilometri orari e la riduzione delle sanzioni per eccesso di velocità. Nell'appello viene citato, per esempio, il caso di chi viaggia a 70 chilometri orari in città: la multa passerebbe da 173 a 75 euro.

Altri rilievi riguardano le Ztl, «con la previsione dell'accesso libero e gratuito per le auto elettriche e ibride, e le limitazioni alla realizzazione di corsie ciclabili».

Pedoni e utenti fragili

Infine, il capitolo dedicato agli utenti più fragili. Gli assessori contestano l'obbligo per i pedoni di fermarsi e verificare di essere stati visti prima di attraversare sulle strisce e la possibilità di derogare alla distanza di sicurezza di un metro e mezzo nel sorpasso dei ciclisti attraverso la formula «ove possibile». Criticata anche l'introduzione dell'obbligo per chi va in bicicletta di mantenersi a distanza dai mezzi pesanti.

Le proposte

Da qui la richiesta di non approvare il testo nella sua forma attuale e di avviare una riscrittura condivisa con gli amministratori locali. Tra gli obiettivi indicati, il ripristino della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile tra i principi fondamentali del Codice, la piena autonomia dei Comuni sulle Zone 30, le Ztl e le infrastrutture ciclabili e il mantenimento di sanzioni efficaci contro l'eccesso di velocità.

«La sicurezza sulle strade non può essere un interesse tra gli altri: ne va della vita delle persone», è la conclusione dell'appello.

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