Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Brescia e Hinterland

Dolore a Sant’Eufemia: addio a Katia Morichetti, investita da un’auto

La donna, 51 anni, lascia la figlia e il marito. Era uscita col cane al guinzaglio quando un suv l’ha falciata
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Katia Morichetta è morta dopo essere stata investita da un'auto a Sant'Eufemia
Katia Morichetta è morta dopo essere stata investita da un'auto a Sant'Eufemia

Dolore e sgomento a Sant’Eufemia dopo la notizia del decesso ieri mattina di Katia Morichetti, la donna di 51 anni investita mercoledì sulle strisce da un’auto. La cinquantunenne stava camminando lungo le strade del quartiere, un luogo che conosceva profondamente e che ora piange una sua figlia acquisita. 

La dinamica

La drammatica sequenza si è consumata nel pomeriggio di mercoledì, lungo una delle strade principali della zona. Katia stava camminando in compagnia del suo cane, un momento di consueta tranquillità quotidiana che si è trasformato in un attimo nell’irreparabile.

Secondo le prime ricostruzioni e i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia locale, la donna si trovava sulle strisce pedonali quando è stata improvvisamente travolta da una Jeep che proveniva dalla stessa direzione. L’impatto con il fuoristrada è stato violentissimo, tale da non lasciarle scampo. La forza dell’urto l’ha sbalzata a diversi metri di distanza, facendola rovinare pesantemente sulla pavimentazione in sanpietrini.

La caduta le ha provocato un trauma cranico devastante e lesioni multiple. Il conducente della vettura si è fermato subito dopo lo scontro, scendendo per prestare i primi aiuti e allertare i soccorsi. Agli agenti della Polizia Locale di Brescia, giunti tempestivamente sul posto per i rilievi di legge e la gestione della viabilità, l’automobilista ha riferito di non averla vista attraversare, una circostanza su cui ora gli inquirenti dovranno fare piena luce, verificando le condizioni di visibilità, la velocità del mezzo e l’eventuale distrazione alla guida.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute nel giro di pochi minuti un’ambulanza e un’automedica inviate dalla centrale operativa del 118. I sanitari, compresa la gravità estrema della situazione, hanno praticato le prime manovre di rianimazione direttamente sul posto, stabilizzando alla meglio la ferita prima di disporre il trasferimento disperato, in codice rosso, verso il pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia.

Nonostante l’impegno del personale medico e sanitario che ha tentato in ogni modo di arginare i danni devastanti riportati nell’impatto, il quadro clinico è apparso sin da subito disperato. Il decesso è sopraggiunto ieri mattina, poche ore dopo il ricovero, stroncando le ultime speranze dei familiari che avevano vegliato la notte in ospedale.

La notizia della scomparsa si è rapidamente diffusa a Sant’Eufemia e in città, lasciando sgomenti amici, conoscenti e quanti la stimavano. Katia Morichetti era radicata nel tessuto cittadino anche attraverso i suoi affetti più cari. Lascia infatti il marito, noto e stimato avvocato, e una figlia minorenne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente mortaleinvestimento mortaleSant'EufemiaBrescia

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Rivista BiesseRivista Biesse

Nel numero di settembre e ottobre, in primo piano, la demolizione delle mura venete della città.

SCOPRI DI PIÙ
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ