Travolto da un suv in via Orzinuovi, la vittima è Roberto Frassine

Drammatico incidente mortale nel primo pomeriggio lungo via Orzinuovi, alle porte della città, in direzione Roncadelle. A perdere la vita è stato Roberto Frassine, 71 anni (classe 1954), residente a Gussago. L’uomo stava pedalando in sella alla sua citybike muscolare, probabilmente diretto verso l’imbocco della Greenway del Mella a poca distanza – la pista ciclabile protetta che affianca il corso del fiume e consente di rientrare in sicurezza verso il territorio di Gussago dove abitava - quando è stato violentemente tamponato alle spalle da un Suv Jaguar.
L’incidente
L’impatto è stato estremamente violento: sbalzato dalla sella e caduto rovinosamente sull’asfalto, il 71enne è andato quasi subito in arresto cardiaco. L’allarme è scattato immediatamente e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’auto medica e un’ambulanza. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo direttamente sul luogo del sinistro con manovre cardiopolmonari d’emergenza, ma ogni sforzo si è rivelato vano: circa un’ora dopo l’investimento, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.
La dinamica esatta del tragico scontro è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Brescia, che sono intervenuti per eseguire i rilievi tecnici, mettere in sicurezza l’area e raccogliere le prime testimonianze. Gli agenti stanno ricostruendo con precisione la traiettoria di entrambi i veicoli per determinare le cause del tamponamento e accertare le relative responsabilità.
I rilievi
Tra gli elementi d’indagine già emersi, si apprende che lo smartphone del conducente del Suv Jaguar è stato posto sotto sequestro: un atto dovuto che consentirà agli inquirenti di verificare se al momento dell’impatto l’automobilista fosse eventualmente distratto dall’uso del cellulare o meno. Un’ipotesi che nelle indagini è da verificare per escludere ulteriori implicazioni. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico cittadino per diverse ore.
Per permettere i soccorsi, i rilievi di rito e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, posti sotto sequestro, la circolazione lungo via Orzinuovi - arteria da sempre particolarmente trafficata e snodo cruciale in uscita da Brescia - ha subito forti rallentamenti e deviazioni temporanee, provocando lunghe code di veicoli fino alla completa riapertura della carreggiata.