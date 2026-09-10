Incidente mortale in tangenziale ovest, la vittima è Annamaria Bozzetti

È successo tutto in pochi secondi e l’anziana donna che era al volante dell’auto probabilmente non si è nemmeno accorta di quello che stava accadendo. E per gli agenti della Polizia locale di Brescia, intervenuti sul posto per i rilievi dell’incidente, sarà difficile stabilire con esattezza cosa sia successo. Perché per la conducente, l’unica persona coinvolta, non c’è stato nulla da fare. Annamaria Bozzetti, 87 anni di Roncadelle, è deceduta poche ore dopo l’arrivo in ospedale e il magistrato di turno non ha disposto l’autopsia.
Il fatto
L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 10 settembre, pochi minuti prima di mezzogiorno, lungo la tangenziale ovest a Brescia, nella galleria all’altezza dello svincolo con la tangenziale sud.
Stando alle prime ricostruzioni, la donna, che stava andando in direzione di Castel Mella alla guida della sua Opel, avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro la cuspide dello spartitraffico. Non si esclude l’ipotesi del malore, ma è anche probabile che non si sia accorta della biforcazione della strada.
Sul posto, oltre agli agenti, sono intervenuti i Vigili del fuoco e i soccorritori che hanno trasportato l’anziana al Civile in condizioni disperate. La donna è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Al momento non si conosce ancora la data in cui sarà celebrato il funerale.
I numeri
Settembre è iniziato nel peggiore dei modi per quanto riguarda la sicurezza stradale: da inizio mese sulle strade bresciane con quattro incidenti mortali, per un totale di 52 croci sull’asfalto da inizio anno. Salgono a 53 se si conta anche Francesco De Pasquale, lo spettatore torinese di 63 anni travolto e ucciso da un’auto da corsa tra Casto e Bione in occasione del Rally 1000 Miglia. Ma in questo caso la strada era chiusa per la manifestazione, dunque non è certo che venga inserito nelle statistiche ufficiali. Numeri, freddi e spietati, dietro ai quali ci sono storie di famiglie spezzate. Storie di profondo dolore.
Il dato più impressionante, però, è quello dei pedoni investiti. Infatti, soltanto negli ultimi 16 giorni sono tre le persone investite e uccise (senza contare lo spettatore). Graziella Scaglia, 79enne di Vestone, è stata travolta in paese il 25 agosto da un suv: è morta circa 20 giorni dopo in ospedale. L’8 settembre a Gussago è deceduto lo storico sindacalista Mario Clerici, aveva 81 anni. Questa mattina, dopo quasi 24 ore di agonia, è morta la 51enne Katia Morichetti, investita a Brescia.