Un altro incidente mortale a Brescia, una donna di 87 anni di Roncadelle è morta in ospedale a causa delle ferite riportate nello scontro contro lo spartitraffico nella galleria in tangenziale ovest, all’altezza dello svincolo. Per la donna, che probabilmente ha accusato un malore, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre i soccorritori, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, mentre la dinamica è al vaglio della Polizia locale.
Incidente in tangenziale Ovest: morta una donna di 87 anni
La donna, residente a Roncadelle, è andata a sbattere contro lo spartitraffico in galleria. Non si esclude il malore
Un'ambulanza, foto simbolica
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