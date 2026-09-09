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Gussago, travolto sulle strisce a due passi da casa: muore Mario Clerici

L’81enne, ex sindacalista Cisl e storica figura del Pd locale falciato fuori da un supermercato. Era il marito dell’ex sindaca Maria Serina
Federico Bernardelli Curuz
I soccorsi sul luogo dell'incidente in cui ha perso la vita Mario Clerici
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I soccorsi sul luogo dell'incidente in cui ha perso la vita Mario Clerici

Stava tornando a casa dopo essere uscito per fare la spesa per la famiglia. Mancavano poche centinaia di metri alla sua abitazione, in via Bologna, quando è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada. Mario Clerici, 81 anni, è morto a Gussago in seguito alle gravissime ferite riportate. Persona molto conosciuta in paese, Clerici era stato per anni sindacalista della Cisl di Brescia e aveva avuto un lungo impegno nel Pd locale. Era inoltre il marito di Maria Serina, sindaco di Gussago dal 1995 al 1999.

La dinamica

L’incidente è avvenuto attorno alle 19, in via Alcide De Gasperi, poco dopo la rotatoria situata nella zona del supermercato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, Clerici uscito dal supermercato stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, quando è stato investito da una utilitaria condotta da una donna.

L’automobile procedeva in direzione da Brescia verso Gussago. L’impatto è stato violentissimo. L’81enne sarebbe stato colpito lateralmente e sbalzato sull’asfalto, riportando traumi gravissimi. Immediata la richiesta di soccorso da parte dei passanti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Gardone Valtrompia, l’eliambulanza, un’ambulanza e le automediche. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma le condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante l’insistito tentativo, per Mario Clerici non c’è stato nulla da fare.

La donna alla guida dell’utilitaria è rimasta sotto choc per quanto accaduto ed è stata assistita dai sanitari. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i familiari di Clerici. Sono stati momenti strazianti, segnati dal dolore della moglie – che è stata fatta sedere a poca distanza al corpo del marito –, mentre sul posto proseguivano le operazioni di soccorso e gli accertamenti.

Chi era

Mario Clerici era una persona molto conosciuta e stimata. Nato nel 1945, era in pensione, ma aveva continuato a mantenere un forte impegno nella vita pubblica del paese. Per molti anni era stato sindacalista della Cisl di Brescia. Dopo il pensionamento aveva dedicato ancora più tempo all’attività politica e alla vita amministrativa e civile della comunità. Era stato infatti segretario del Partito democratico a Gussago dal 2008 e aveva continuato a essere una presenza attiva e conosciuta nella politica locale.

Una vita segnata dall’impegno sindacale e politico si è spezzata a pochi passi da casa, in una serata che ha lasciato nello sgomento familiari, amici e quanti avevano conosciuto e apprezzato Mario Clerici.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente mortaleuomo investitostrisce pedonaliGussago

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