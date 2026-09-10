È morta la 51enne investita da un’auto a Sant’Eufemia

È morta oggi Katia Morichetti, la 51enne investita ieri sulle strisce pedonali in via Sant’Orsola a Sant’Eufemia. La donna era arrivata in ospedale in condizioni disperate, dopo essere stata travolta da una Jeep Renegade mentre stava attraversando la strada con il marito.
Quando i sanitari sono arrivati sul posto era incosciente, e per questo è stata sottoposta a tutte le manovre di rianimazione possibili. Sotto choc il conducente dell’auto, che alla Polizia locale ha riferito di non essersi accorto di nulla.