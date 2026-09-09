Investita da un’auto a Sant’Eufemia, donna grave al Civile

Al Civile in codice rosso, dopo essere stata intubata in strada dal personale dell’Areu. Ci è finita una 51enne investita, stando ad una prima ricostruzione sulle strisce pedonali, in via Sant’Orsola a Sant’Eufemia. La donna stava attraversando la strada con il marito, quando è stata falciata da una Jeep Renegade e sbalzata di diversi metri. Quando i sanitari sono arrivati era incosciente e per questo è stata sottoposta a tutte le manovre di rianimazione possibili.
Sotto choc il marito e il conducente dell’auto, che agli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, ha detto di non essersi accorto di nulla.