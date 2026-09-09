Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
Ultim'ora﻿Cronaca

Investita da un’auto a Sant’Eufemia, donna grave al Civile

La 51enne è stata portata all’ospedale in codice rosso: secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando sulle strisce pedonali con il marito
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

L'investimento in via Sant'Orsola a Caionvico
Fotogallery
8 foto
L'investimento in via Sant'Orsola a Sant'Eufemia

Al Civile in codice rosso, dopo essere stata intubata in strada dal personale dell’Areu. Ci è finita una 51enne investita, stando ad una prima ricostruzione sulle strisce pedonali, in via Sant’Orsola a Sant’Eufemia. La donna stava attraversando la strada con il marito, quando è stata falciata da una Jeep Renegade e sbalzata di diversi metri. Quando i sanitari sono arrivati era incosciente e per questo è stata sottoposta a tutte le manovre di rianimazione possibili.

Sotto choc il marito e il conducente dell’auto, che agli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, ha detto di non essersi accorto di nulla.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
investimento pedoneCaionvico
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...