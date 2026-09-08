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Investita a Vestone, Graziella Scaglia muore a distanza di due settimane

È morta al Civile di Brescia la 79enne travolta lungo la 237 del Caffaro. La donna era ricoverata in terapia intensiva per le gravi ferite riportate nell’incidente
Ubaldo Vallini
Il luogo dove è avvenuto l'incidente e, nel tondo, Graziella Scaglia - © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dove è avvenuto l'incidente e, nel tondo, Graziella Scaglia - © www.giornaledibrescia.it

Non ce l’ha fatta Graziella Scaglia, 79 anni, residente a Lavenone, rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto lo scorso 25 agosto lungo la 237 del Caffaro, a Vestone. Il suo cuore ha smesso di battere questa mattina, martedì 8 settembre, all’ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverata in terapia intensiva. Troppo gravi le ferite riportate nell’investimento.

L’incidente era avvenuto intorno alle 11:15 lungo via Marconi, come si chiama la 237 del Caffaro nell’attraversamento dell’abitato vestonese, all’altezza dell’ufficio postale.Graziella Scaglia era stata investita da un suv sul quale viaggiava una famiglia residente nel Cremonese. In quel momento sulla zona stava cadendo una pioggia particolarmente intensa, che aveva ridotto sensibilmente la visibilità. L’urto era stato violento e la donna, sbalzata sull’asfalto, aveva riportato gravi ferite, in particolare alla testa e al volto.

Ad occuparsi dei rilievi erano stati gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, che avevano chiesto di visionare anche le immagini delle telecamere dell’ufficio postale per ricostruire con precisione la posizione della donna al momento dell’investimento e stabilire se si trovasse sulle strisce pedonali oppure nelle immediate vicinanze. Da allora Graziella era rimasta ricoverata in condizioni molto gravi. Questa mattina il tragico epilogo.

Non è stata ancora fissata la data dei funerali: la salma è stata trattenuta nell’obitorio del Civile a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente mortaleincidenteVestone
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