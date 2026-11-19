Sarebbe bastato accogliere la proposta di mediazione della senatrice a vita Liliana Segre, ovvero una modifica capace di esplicitare la salvaguardia del diritto di critica politica anche nei confronti di Israele, per offrire al Paese e al mondo un’immagine unitaria dell’Italia e del suo Parlamento nella lotta all’antisemitismo. Su un tema che in una democrazia matura dovrebbe rappresentare un terreno comune, sottratto alla logica quotidiana dello scontro, quella sintesi avrebbe permesso di blindare una norma di alto valore simbolico con un consenso ampio. Invece, l’appello è rimasto inascoltato e il via libera definitivo della Camera al disegno di legge, passato con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 5 astenuti, consegna l’immagine opposta: un’Aula profondamente spaccata e un dibattito segnato da lacerazioni politiche e personali.
Al centro della frattura non c’è, evidentemente, la volontà di combattere l’odio antiebraico, ma lo strumento scelto per farlo. Il cuore del provvedimento è il recepimento per legge della definizione operativa di antisemitismo elaborata nel 2016 dall’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance), accompagnata dai suoi indicatori. Qui si sono scontrate due visioni giuridiche e politiche difficilmente conciliabili. Da un lato, il centrodestra, sostenuto in questo passaggio anche da Azione e Italia Viva, rivendica la necessità di dotare lo Stato di un parametro chiaro, riconosciuto a livello internazionale, per orientare la prevenzione nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni, sostenendo che il testo non introduce nuovi reati né comprime le libertà costituzionali. Dall’altro, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e la maggioranza del Partito Democratico sollevano un dubbio di principio: trasformare in norma di legge linee guida nate come non vincolanti rischia, a loro giudizio, di rendere labile il confine tra il pregiudizio antisemita e la legittima critica politica all’operato dello Stato di Israele, con possibili ricadute sulla libertà di espressione e sull’applicazione della legge Mancino.
Proprio la mancata mediazione tra queste due preoccupazioni, l’urgenza di arginare una nuova ondata di odio da una parte e la tutela del dissenso politico dall’altra, ha finito per far pagare il prezzo politico più alto al Partito Democratico. La scelta del «no» indicata dalla segreteria di Elly Schlein ha fatto esplodere una tensione mai davvero sopita tra le diverse anime del partito. L’astensione in Aula di cinque deputati dell’area riformista, Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Virginio Merola e Nicola Carè, è un segnale politico evidente di disagio. Ma è soprattutto l’addio in lacrime di Emanuele Fiano a trasformare un dissenso parlamentare in una ferita identitaria.
Per il figlio di un deportato nei lager nazisti, prestigioso esponente della comunità milanese, apprendere del voto contrario del proprio partito proprio mentre si trovava a Birkenau ha rappresentato un limite invalicabile, al di là dei rapporti personali e delle ragioni giuridiche addotte dal Nazareno. C’è poi da aggiungere che il voto approfondisce la distanza tra una sinistra percepita come sempre più legata ai movimenti pro-Pal e il mondo ebraico anche nella sua componente progressista (tradizionalmente vicina al PD)
Con l’approvazione definitiva, la partita si sposta ora dal terreno della polemica parlamentare a quello, ben più complesso, dell’attuazione pratica. Sarà il lavoro concreto della Strategia nazionale, delle scuole e delle istituzioni a dimostrare se la nuova legge saprà essere un argine efficace contro l’odio senza alimentare le ambiguità temute dalle opposizioni. Alla politica resta invece l’amarezza di un’occasione mancata: la difficoltà, sempre più evidente, di costruire un linguaggio condiviso perfino di fronte alla difesa dei diritti fondamentali e della memoria collettiva.