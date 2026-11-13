Castelletti: «Brescia città di pace, la democrazia vive di dialogo»

«Questa è una città pacifica, è una città che accoglie». Laura Castelletti parte da qui, dal senso della scelta di esporre la bandiera della pace fuori dalla Loggia durante la guerra a Gaza. «Sono stata fortemente criticata, ad ampio spettro. Però il problema, secondo me, lì era interpretare non il pensiero delle singole forze, dei partiti o di alcune onde emotive: era la sintesi del pensiero vero della città».
Una storia che la sindaca ritrova in Paolo VI, nei missionari, nella cooperazione e in «quella rete straordinaria di relazioni» che Brescia ha costruito nel tempo. «Ho fatto sintesi di qualche cosa che è profondo nella città, ne sono convinta». È da questo patrimonio valoriale che prende le mosse la nona edizione del Festival della Pace, che inizia oggi (venerdì 13 novembre) e che quest’anno è dedicato alla democrazia.
Quale posto occupa il Festival della Pace tra gli appuntamenti della città?
È un festival che nasce nove anni fa ed è stato coltivato, fatto crescere in questi anni in modo molto significativo. È un festival che si costruisce in un anno intero, dove più di quaranta associazioni e istituzioni affrontano il tema. Mi ha sorpreso quante persone si occupano di pace nella nostra città. Lo scorso anno, durante l’inaugurazione, ci sono stati anche momenti che, in modo molto civile e garbato, da un gruppo di pacifisti sono stati indicati come una non condivisione di un tratto di quella strada (l’intervento della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, ndr). Quando hai numeri così grandi e tante realtà associative, riuscire a fare sintesi è un esercizio complicato, che però non smettiamo mai di fare.
Come si confrontano sensibilità così diverse?
Lunedì al Museo Santa Giulia abbiamo accolto una riunione della Commissione Nato sul tema della difesa. Ho portato i saluti della città e ho raccontato che siamo impegnati questa settimana con il Festival della Pace. Non trovo una contraddizione in questo, perché anche la Commissione ha come obiettivo il tema delle relazioni, della diplomazia, una volontà di dialogo, oltre che il tema della difesa comune.
Quest’anno il Festival è dedicato alla democrazia. Quanto la preoccupano le pressioni che arrivano dall’interno e dall’esterno dell’Europa?
Lo scenario che abbiamo intorno rispetto al tema della democrazia, a livello mondiale, è terribile. Il numero delle democrazie è andato arretrando nel tempo e oggi vengono messe in discussione anche quelle che abbiamo sempre considerato punti di riferimento. Avere la guerra ai confini, avere forze politiche che all’interno degli Stati democratici europei mettono in discussione questi valori, è un tema che richiama tutti noi. Lo decliniamo con i diversi linguaggi del Festival della Pace. È molto popolare, ma è anche molto colto, capace di parlare tanti linguaggi ed è trasversale come le generazioni di chi partecipa.
Lei vive da anni nelle istituzioni. Dove avverte maggiormente questo rischio?
L’impressione è che le istituzioni, il dialogo, siano molto meno tutelati. Oggi, se cerchi una mediazione, sei un perdente; se non provi con la forza, che sia fisica o verbale, a sottomettere qualcuno, sei una persona che in qualche modo retrocede. È un tema di territorio, di retrocessione e di spazi. Invece l’esercizio della democrazia insegna proprio che, un pezzo alla volta, gli spazi devono essere condivisi.
Cosa accade quando si aggiunge la paura alimentata dalla guerra ibrida?
Quando sei impaurito, sotto pressione, fai fatica a guardare i diritti: pensi solo alla sopravvivenza. Abbiamo bisogno di fare anche un esercizio molto più ampio.
Sull’Ucraina crescono la stanchezza dell’opinione pubblica e le divisioni politiche. Qual è la posizione dell’Amministrazione?
Il tema dell’Ucraina, della tutela e della difesa del suo popolo resta un punto fermo: per loro, per la democrazia e anche per la tutela dell’Europa. Le due cose viaggiano insieme. La settimana prossima viene a Brescia l’ambasciatore ucraino, accompagnato dall’onorevole Calovini. Lo incontreremo. Abbiamo un mandato del Consiglio comunale per un gemellaggio con una città ucraina. Abbiamo già preso contatto con diverse città e si sta valutando. C’è una sensibilità della città: la guardo nella direzione della guerra in Ucraina, nella direzione di cosa sta accadendo a Gaza. La città su questi temi non è né assente né disattenta e temi sono ripresi nel Festival della Pace.
Ma come si tiene insieme un campo così largo come la sua maggioranza anche sull’Ucraina?
Non è compito mio tenerlo insieme sulla politica estera. Sono stata eletta per fare il sindaco, su mandato di un programma elettorale, sulle linee programmatiche, e ho un compito amministrativo. Dopo tantissimi anni, in questo Consiglio comunale sono arrivati prepotentemente i temi di politica estera. Sono arrivati con l’Ucraina, sono arrivati, prima che con Gaza, con il 7 ottobre. Non credo di avere il compito di tenere insieme un orientamento di politica estera del Consiglio comunale. Credo di dover tenere insieme la città sui temi legati ai diritti, alla democrazia, alla pace, in tutte le realtà internazionali dove queste vengono meno. Questo è un dovere che sento, ma non quello di schieramento.
La guerra ibrida, però, investe direttamente anche chi amministra una città. Che cosa chiede al Governo?
Quali strumenti mi mette a disposizione, che cosa mi chiede di fare sul mio territorio? Si dice: «Noi non ci faremo piegare da delle email». Ci stanno facendo piegare a tutti, perché tutti stanno chiudendo le scuole. Quindi ci stiamo già piegando. Allora come si risponde, che cosa si fa? Ci siamo attrezzati in questi anni? Dico ai miei concittadini: dobbiamo capire che il tema della sicurezza non è solo carri armati, guerra. Esiste oggi qualche cosa di molto più rischioso.