Migranti, prime famiglie trasferite nei Cas: Brescia chiede più equilibrio

Le prime famiglie richiedenti asilo ospitate temporaneamente a spese del Comune di Brescia sono state trasferite nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas), di competenza statale. È il primo risultato del confronto avviato tra Palazzo Loggia e Prefettura per affrontare una situazione che, soprattutto quando coinvolge nuclei con bambini, rischia di trasformare un intervento di emergenza in un'assistenza prolungata a carico dell'Amministrazione comunale.
Il problema si presenta quando il Pronto intervento sociale intercetta famiglie con minori che hanno diritto all'accoglienza, ma per le quali non è immediatamente disponibile un posto nelle strutture gestite dalla Prefettura. Il Comune garantisce una sistemazione urgente, sostenendone i costi, in attesa del trasferimento. Un passaggio che, però, non sempre avviene rapidamente.
«Quando incontriamo una famiglia con bambini che non ha un posto dove andare, interveniamo. Non possiamo certo lasciare dei minori senza una sistemazione mentre si cerca una soluzione – spiega l'assessore alle Politiche sociali Marco Fenaroli –. Ma dobbiamo anche fare in modo che ogni istituzione possa assumersi tempestivamente la parte che le compete».
Un accordo per superare le emergenze
Comune, Prefettura, Questura e Coordinamento provinciale del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) stanno lavorando a un accordo operativo per individuare più rapidamente le situazioni di vulnerabilità e coordinare gli interventi dei servizi sociali e sanitari.
La questione riguarda però anche come viene distribuita l'accoglienza nel Bresciano. Attualmente il sistema Sai conta 12 progetti e 614 posti, distribuiti in modo non omogeneo. Sono 46 i Comuni che aderiscono alla rete, mentre il ricorso ai Cas continua a essere prevalente.
Per ampliare la partecipazione, il prefetto ha coinvolto i 12 Ambiti territoriali sociali della provincia, chiedendo di valutare un maggiore impegno nel sistema ordinario.
«Non possiamo continuare a considerare straordinario un fenomeno che richiede ormai strumenti stabili», osserva Fenaroli. Il Sai, sottolinea, permette di accompagnare le persone verso l'autonomia, mentre una distribuzione più equilibrata delle strutture eviterebbe di concentrare le situazioni più complesse nel capoluogo.
Il problema, del resto, non riguarda soltanto i richiedenti asilo. Brescia ospita servizi di riferimento provinciale e si trova spesso a intervenire anche per persone fragili provenienti da altri Comuni. Una situazione che può complicarsi ulteriormente quando la cancellazione anagrafica per irreperibilità rende difficile individuare quale ente debba farsi carico dell'assistenza.
«Non è sostenibile che le situazioni più complesse finiscano automaticamente per concentrarsi a Brescia», conclude Fenaroli. «Ogni territorio deve contribuire alla risposta, anche quando è difficile».