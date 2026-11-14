L’Europa prova a fare squadra: c’è l’intesa per i negoziati sull’Ucraina

L’Europa prova a conquistare un posto riconoscibile al tavolo dei negoziati sull’Ucraina. Dopo aver riaffermato che la sicurezza del continente non può essere decisa senza gli europei, i leader riuniti a Dublino hanno trovato un accordo sulla squadra incaricata di rappresentarli nei colloqui di pace. Ne faranno parte le istituzioni dell’Unione e cinque Paesi: Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. È la principale novità emersa dal Consiglio europeo informale di venerdì 13 novembre, dopo il vertice della Comunità politica europea sulla sicurezza.
La formula individuata non prevede un inviato unico, ipotesi sulla quale erano emerse posizioni differenti, ma una rappresentanza collegiale che comprende anche Londra, esterna all’Unione. Il presidente del Consiglio europeo António Costa ha spiegato che la squadra agirà in coordinamento con gli altri Stati membri. La composizione è definita, ma restano molti nodi. Restano da definire il mandato negoziale, le posizioni da sostenere e le condizioni della presenza europea ai colloqui con Russia, Ucraina e Stati Uniti. L’accordo tra i governi non garantisce, di per sé, che Mosca accetti quel formato.
Per l’Italia, la partecipazione rappresenta un risultato diplomatico rivendicato da Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva insistito sulla necessità di un coinvolgimento europeo coordinato. Ma la scelta dei rappresentanti è soltanto il primo passaggio: i Governi dovranno concordare obiettivi, margini di mediazione e garanzie.
Il documento
La cornice politica era stata delineata giovedì 12 novembre, quando a Dublino si sono incontrati oltre quaranta leader della Comunità politica europea, il formato che riunisce Stati membri dell’Ue e altri Paesi del continente. Una dichiarazione sui principi fondamentali della sicurezza europea, promossa dalla Francia, ha ribadito il sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Il documento richiama il divieto di ricorrere alla forza, l’inviolabilità delle frontiere e il diritto degli Stati di scegliere liberamente le proprie alleanze.
Il messaggio è rivolto anche a chi immagina che un’intesa sulla guerra possa tradursi in una revisione degli equilibri continentali decisa dalle grandi potenze. Per i firmatari, la pace deve coinvolgere Kyiv e rispettare i principi del diritto internazionale; nessuna decisione riguardante la sicurezza dell’Europa dovrebbe essere presa escludendo gli europei. Non nasce una nuova alleanza militare e non viene firmato un trattato di difesa comune: l’impegno resta politico, ma definisce i limiti entro i quali i governi intendono discutere il futuro del continente.
«La sicurezza del nostro continente è una nostra responsabilità collettiva», ha affermato Costa. La guerra non riguarda soltanto le frontiere orientali dell’Unione: mette alla prova il sistema di garanzie e regole sul quale si sono fondati i rapporti europei dopo la Guerra fredda. Il presidente del Consiglio europeo ha indicato tra gli obiettivi un cessate il fuoco, il ripristino della navigazione nel Mar Nero e le condizioni per una pace duratura. Rimane tuttavia da verificare la disponibilità della Russia a interrompere le ostilità, mentre proseguono i contatti diplomatici promossi dagli Stati Uniti.
Garanzie
Il punto più delicato riguarda ciò che accadrà dopo un eventuale accordo. Gli europei insistono sulla necessità di garanzie di sicurezza credibili per l’Ucraina: senza meccanismi capaci di scoraggiare nuove aggressioni, il rischio è che una tregua si trasformi soltanto in una pausa del conflitto. A Dublino è stato ribadito che il confronto sulle garanzie proseguirà nell’ambito della coalizione dei volenterosi, in stretto coordinamento con la Nato. Non è stato annunciato un piano definitivo sul possibile impiego di forze.
Le questioni aperte sono molte: dal sostegno all’esercito ucraino alla capacità industriale necessaria per assicurare forniture e difesa, dalle modalità di controllo di una tregua alle risposte da prevedere in caso di violazioni. Restano inoltre sul tavolo le divergenze relative ai territori occupati e alle condizioni politiche di una soluzione negoziata. Costa ha ricordato che soltanto l’Ucraina può decidere del proprio territorio e della propria sovranità. L’Unione, dal canto suo, sarà direttamente coinvolta nei capitoli della ricostruzione, dell’integrazione economica e del percorso di adesione di Kyiv.
I welcome the renewed momentum to move things forward to a just and lasting peace. A strong European presence is important. We have agreed on a European team - E5 plus EU Institutions. We will defend both Ukraine’s and Europe's interests. https://t.co/JMXUCQRzaS— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 13, 2026
La sicurezza collettiva non si esaurisce però nella guerra. I leader europei considerano sempre più strettamente connesse difesa militare, protezione delle infrastrutture, cybersicurezza e autonomia tecnologica. Sabotaggi, attacchi informatici e campagne di disinformazione possono colpire servizi essenziali e istituzioni anche lontano dal fronte ucraino. Per questo il confronto di Dublino ha riportato l’attenzione sulla necessità di coordinare capacità e investimenti, anche se molte decisioni restano nazionali.
Non è un caso che il Consiglio informale di venerdì fosse stato convocato principalmente per parlare di intelligenza artificiale e competitività. I capi di Stato e di governo hanno discusso la dipendenza dell’Europa da fornitori esterni, gli investimenti necessari a sviluppare tecnologie proprie e la protezione dei dati e delle infrastrutture. Nessun nuovo accordo vincolante è stato annunciato su questo terreno, ma la discussione evidenzia quanto sia difficile separare ormai la politica industriale dalle esigenze di sicurezza.
Impegni
La verifica più immediata riguarderà tuttavia le risorse per l’Ucraina. Al Consiglio europeo del 26 e 27 novembre i leader dovranno affrontare le necessità finanziarie di Kyiv per il 2027 e gli anni successivi, sulla base delle proposte della Commissione. È il passaggio nel quale la solidarietà politica sarà misurata anche dalla disponibilità ad assumere impegni economici, mentre il prolungarsi del conflitto continua a gravare sul bilancio dello Stato ucraino e sulla capacità di sostenere la difesa.
Dublino consegna dunque due risultati distinti ma collegati: una dichiarazione sui principi della sicurezza continentale e una squadra incaricata di rappresentare l’Europa nelle trattative. Il primo definisce la posizione politica, il secondo prova a darle una voce. Non sono ancora una strategia negoziale compiuta, né risolvono le differenze tra i governi su tempi, strumenti e garanzie. La prova comincia ora: trasformare una convergenza diplomatica in decisioni condivise e in una capacità effettiva di incidere sul futuro dell’Ucraina e della sicurezza europea.