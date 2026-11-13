Festival della pace: i premi a chi difende i diritti

Con la consegna dei Premi per la pace ha preso ufficialmente il via la nona edizione del Festival della pace di Brescia, che prosegue fino al 29 novembre. La cerimonia si è svolta nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia.
Applausi
Il cardinal Pierbattista Pizzaballa ha ottenuto il Premio Brescia per la Pace «per il suo impegno coraggioso come costruttore di pace, di dialogo e di speranza». Non era presente, ma ha mandato un videomessaggio.
Il Premio Brescia per la pace è andato anche a Marco Mascia «per il suo impegno a difesa e promozione dei diritti umani e per l’incessante opera divulgativa dei valori fondativi delle Nazioni Unite, dell’Europa e della Costituzione Italiana».
Il terzo riconoscimento, il Premio Pace e Sviluppo, è andato alla Fondazione Sipec ets per il progetto «Giovani sguardi sulla Palestina» presentato alla Consulta per la pace e la cooperazione, la solidarietà internazionale e la promozione dei diritti umani, del Comune di Brescia. In serata la città si è riunita al Teatro Sociale per assistere all’evento «No Pax. La pace si racconta. La pace si fa».
Programma
Il Festival della Pace - ricordiamo - è promosso dal Comune e dalla Provincia di Brescia e organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, di Croce Rossa Italiana e di Amnesty International, in collaborazione con numerose realtà. Il programma completo, le informazioni sui singoli eventi e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.festivaldellapace.it. Tra gli eventi di oggi c’è alle 18, al Teatro di San Carlino di corso Giacomo Matteotti 6, il dibattito «Democrazia ieri e oggi. In trasformazione o in pericolo?», promosso da Centopiazze e da Popolarismo Europeo. Che cosa significa oggi democrazia? E quali trasformazioni stanno cambiando il modo? L’incontro proporrà un percorso dalle origini del pensiero democratico alle sfide del presente.