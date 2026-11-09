AfD, anatomia politica e ragioni del successo della destra in Germania

Cresciuto in sordina come movimento euroscettico guidato da alcuni professori universitari, in poco più di dieci anni Alternative für Deutschland è diventato secondo gli ultimi sondaggi il primo partito in Germania. Negli ultimi dodici mesi ha messo a segno risultati inimmaginabili alle elezioni Regionali in particolare in Turingia e in Sassonia-Anhalt. Esiti elettorali incredibili se si pensa l’ispirazione di estrema destra e il cordone sanitario (in Germania lo chiamano Brandmauer) eretto dalle altre forze politiche ai suoi danni. Ma oggi AfD è l’indiscusso protagonista della vita politica tedesca, mentre a livello europeo è stato il movimento che primo ha rilanciato la proposta di remigrazione per immigrati e addirittura per le seconde generazioni considerate «non assimilabili» nelle nostre società. A riprova del proprio peso politico, oltre ad aver dettato i temi agli altri partiti di estrema destra ha saputo costruire attorno a sé un gruppo all’Europarlamento, l’Europa delle Nazioni Sovrane, in cui di recente è confluito anche Roberto Vannacci, una volta abbandonata la delegazione leghista a Bruxelles.
Se ne parlerà oggi pomeriggio alle 17.30 nella sede della Fondazione Calzari Trebeschi (Piazza Paolo VI 29 nel cortile del Broletto) dove è in programma un incontro con Gherardo Ugolini, nostro editorialista e docente di Filologia classica all’Università di Verona. Ugolini che scrive per il nostro giornale di questioni legate al mondo germanico ha recentemente pubblicato per la rivista Humanitas un saggio dal titolo «La genealogia ideologica di Alternative für Deutschland».
Punto di partenza
Nel suo testo Ugolini individua nell’ordoliberalismo della Scuola di Friburgo la matrice della critica all’euro (tema fondativo a partire dal 2013), nel conservatorismo nazionale tedesco una corrente riemersa con la crisi della CDU come partito popolare, in Armin Mohler il tramite per recuperare il pensiero antiliberale della Repubblica di Weimar e nella Neue Rechte l’ambiente che ha aggiornato e diffuso quel repertorio.
L’AfD ricompone queste tradizioni, nate in contesti diversi e se ne fa interprete attualizzando le tesi di partenza. In particolare il partito passa attraverso varie fasi e nell’arco di questi tredici anni ha vissuto già almeno tre cambi di leadership al vertice.
Radicalismo
La conseguenza è stata una crescente radicalità nelle proprie posizioni politiche. La storia dell’AfD può essere letta come un processo di radicalizzazione cumulativa: ogni scontro interno ha progressivamente marginalizzato la componente che, nella fase precedente, rappresentava l’ala moderata, trasformando le posizioni un tempo periferiche in nuovo baricentro del partito. E anche da un punto di vista programmatico AfD ha assunto posizioni sempre più estreme, ad esempio conserva la critica all’euro e all’Ue, ma progressivamente la inserisce dentro una visione più ampia centrata su nazione, cultura e appartenenza.
L’evoluzione dell’AfD consiste nel progressivo slittamento da un euroscetticismo prevalentemente economico a un sovranismo identitario: alla difesa della sovranità monetaria e nazionale si sovrappone, dopo il 2015, la difesa della comunità culturale tedesca contro immigrazione, Islam e multiculturalismo. Da un punto di vista invece della strategia elettorale nella Germania est l’AfD ha trasformato la persistente frattura della riunificazione in una frattura populista: il sentimento di essere rimasti cittadini di seconda classe è stato reinterpretato come il risultato del tradimento delle élite occidentali, permettendo al partito di presentarsi come la voce del «popolo» contro l’establishment.
Le parole della destra
Quando nel 2015 la crisi migratoria accelera la svolta dell’AfD, il partito trova un lessico già pronto. A elaborarlo era stata per decenni la Neue Rechte, la nuova destra tedesca, attraverso riviste, case editrici e centri di formazione. L’idea, ripresa dalla Nouvelle Droite francese di Alain de Benoist, era che per cambiare la politica occorresse prima cambiare le parole con cui una società discute di se stessa. È così che termini come Volk (popolo), Heimat (patria) e Leitkultur (cultura guida) entrano nel linguaggio della competizione elettorale e finiscono per ruotare attorno alla stessa domanda: chi fa parte del popolo tedesco?
È qui che torna la «remigrazione». Nella formulazione dell’attivista identitario austriaco Martin Sellner, il progetto si estende dagli immigrati irregolari ai residenti legali e, in determinate condizioni, anche ai cittadini naturalizzati considerati «non assimilati». Si può dunque essere tedeschi per la legge e venire comunque considerati estranei alla comunità nazionale. Per Ugolini, l’originalità dell’AfD sta proprio nell’aver dato rappresentanza parlamentare a un patrimonio di idee maturato per decenni fuori dai partiti, fino a farne uno dei terreni su cui si misura il confronto politico in Germania.