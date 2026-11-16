La democrazia al bivio tra cittadini isolati e opinioni manipolate

Democrazia e opinione pubblica. Siamo ad un bivio. Da una parte «Il silenzio dell’opinione pubblica», per dirla con il titolo di un libretto edito da Feltrinelli, che rilancia un dialogo fra Zygmunt Bauman ed Ezio Mauro. Dall’altra, quel che sta accadendo in questi giorni: il tentativo di manipolare l’opinione pubblica per trasformarla in una leva politica nelle mani di poteri sconosciuti o mascherati. Democrazia e opinione pubblica è il tema dell’incontro, promosso dalla Cooperativa cattolico-democratica di cultura, per il Festival della pace. Appuntamento giovedì 19 novembre, alle 18.30, nella Sala Bevilacqua di via Pace, con Ezio Mauro, giornalista di lungo corso che ha raccontato alcuni dei passaggi storici fondamentali del nostro tempo.
Nel libro-dialogo con Bauman, Mauro prende avvio dal nocciolo della questione: è ancora possibile farsi un’opinione, cioè formulare un giudizio compiuto e ragionato, e non un semplice parere o un’impressione? L’orizzonte che abbiamo di fronte è frantumato, la realtà è in continua mutazione, ciò che conta è ciò che appare, se la società è liquida – come teorizza Bauman – quanto solidi possono essere i nostri giudizi?
L’idea di un’opinione pubblica che «condensa e aggrega» un modo di pensare, a fondamento della democrazia liberale richiama il mito dell’Agorà ateniese, dove gli interessi privati si confrontavano con gli interessi pubblici. Oggi, Internet e i Social, proprio per la loro stessa impostazione, favoriscono invece il crearsi di nicchie private, di camere dell’eco dove si connette gente che dialoga con chi la pensa come lei, e bastona chi la pensa diversamente. Eppure proprio la Rete e le piattaforme social alimentano l’illusione che, saltando i giornali, che sono la forma più elaborata della mediazione, si possa accedere ad un’informazione in presa diretta, fonte di libertà ed autonomia.
«Viviamo immersi in un flusso ininterrotto di contenuti… l’offerta è smisurata», dice Bauman. «L’informazione ci insegue – aggiunge Mauro –. Siamo sottoposti ad un pulviscolo informativo che ci avvolge, ci accompagna, ci scorta… Attacca la spina e sei dentro il grande fiume che racconta il mondo mentre gira su se stesso e intorno al sole». «Teoricamente, quindi, siamo la generazione più consapevole della storia». Ma siamo sicuri che sia così? «L’eccesso di informazione può disorientare il cittadino, frastornato dal nastro ininterrotto di notizie che lo avviluppano». Prevale la superficialità della notizia colta al volo e «questo non è informarsi, non fa parte del processo di conoscenza ma dell’illusione di conoscere».
Connessi e isolati. Viviamo sempre meno in una comunità e sempre più in Rete. Come può esserci un pubblico sentire, uno spirito civico, se non ci sono esperienze condivise cui fare riferimento? E il potere approfitta di questa situazione di disorientamento. «Viviamo in una separazione tra il potere, che è la potestà di fare le cose, e la politica, che è la potestà di scegliere le cose da fare». Esiste un sistema-potenza che domina la scena globale sotto la forma di movimento mondiale dei capitali e delle informazioni e si muove in uno spazio extraterritoriale, lo spazio dei flussi, dove si definisce, si compra e si vende la modernità, mentre la politica rimane confinata nella dimensione degli Stati-nazione. I governi nazionali, non avendo più le risorse e il potere, cedono il controllo dei processi economici e culturali alle forze di mercato.
«Il cittadino è senza interlocutori, e inevitabilmente la sua opinione ristagna perché non trova un indirizzo di ascolto». Là dove si restringe il campo della politica si riduce anche la superficie dell’opinione pubblica: «Una vera opinione pubblica ha bisogno di democrazia, e la democrazia ha bisogno di politica». Opinione pubblica senza interlocutori, gran parte della società che si sente precaria e umiliata, il futuro che diventa indecifrabile… Eppure Mauro sembra raccogliere la conclusione di Bauman, che fra ottimismo e pessimismo, sceglie la speranza, «uno degli aspetti più straordinari e permanenti della natura umana».